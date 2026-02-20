В київському метро є станція-привид, яку можна побачити тільки проїздом з вагона: чому там не зупиняються поїзди

У тунелях вже з'явилися іржа та ґрунтові води

"Львівська брама" — недобудована станція київського метро, яку можна побачити лише з вікна поїзда. Її не використовують для посадки чи висадки пасажирів. Станція розташована на Сирецько-Печерській (зеленої) лінії між "Золотими воротами" і "Лук'янівської", а її будівництво законсервоване.

"Телеграф" вирішив розповісти про станцію-привид та показати, як вона могла виглядати. Архітектори під час проєктування станції метро "Львівська брама" пропонували найрізноманітніші варіанти дизайну — від модерністських до футуристичних.

Початок будівництва і замороження

Будівництво "Львівської брами" стартувало в 1991 році, але вже в 1996-му роботи були повністю зупинені через брак коштів та невирішеність щодо реконструкції Львівської площі, де мав бути головний вихід зі станції. Її підземну частину, включно з платформою та тунелями, було значною мірою виконано, але естакади, вестибюлі та вихід на поверхню так і не збудували.

Проект станції "Львівська брама" в Києві

План відновлення будівництва у 2022 році

У лютому 2022 року столичний метрополітен оголосив тендер на проєктування будівництва станції "Львівська брама" з виходом на поверхню. Очікувана вартість проєктних робіт становила приблизно 73,4 мільйона гривень. Водночас у документах зазначалося, що вихід зі станції планують не на Львівській площі, як раніше, а на перетині вулиць Січових Стрільців, Кудрявської та Кудрявського узвозу.

Таке рішення пояснювали тим, що раніше неможливо було визначити, як виглядатиме реконструйована площа, і тому не було чіткої концепції для влаштування виходів. Нове розташування мало надати доступ до станції без масштабних змін самої площі.

Потяг метро на станції "Львівська брама"

Однак цей тендер не був реалізований через початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року — закупівлю фактично скасували, і роботи не розпочалися.

Що з "Львівською брамою" сьогодні

На початку 2025 року питання продовження будівництва "Львівської брами" знову з’явилося в публічних дискусіях. На сайті Київради була зареєстрована петиція про відновлення робіт з добудови станції, що зібрала сотні підписів. У бюджеті міста передбачали певні кошти на проєктування нового виходу, але сума (близько 12 млн грн) була значно меншою за потреби для повного завершення робіт.

Загалом за оцінками експертів потрібно ще кілька років, включно з розробкою проєкту, проходженням експертизи та власне будівництвом виходів і внутрішніх приміщень станції.

Підземні зали та тунелі "Львівської брами" збереглися та частково готові, але залишаються недоступними для пасажирів, а сама станція досі не введена в експлуатацію.

Так виглядає зал станції метро "Львівська брама" в Києві

Ідея завершити будівництво виникає час від часу, однак через складну економічну ситуацію та наслідки війни проєкт досі не реалізовано. Тим часом у тунелях з'явилися іржа та ґрунтові води.

