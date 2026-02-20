Гороскоп на 21 лютого: Козерогів очікує приємна новина, а Скорпіонів — грошова удача

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 21 лютого

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 21 лютого, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку завтра відчують приплив енергії, але важливо не розплескати її на дрібниці. Овни виграють, якщо спрямують сили на помірну фізичну активність та турботу про себе. У сім’ї можливі легкі непорозуміння.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак може зіткнутися з невеликими емоційними гойдалками, особливо якщо хтось спробує нав’язати свою думку. Тільцям не варто ризикувати грошима та піддаватися на сумнівні пропозиції чи авантюри.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки проведуть суботу у легкому та приємному ритмі. День підходить для прогулянок, розваг та невеликих змін у звичках, які освіжать настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра Ракам варто зайнятися домом та собою, уникаючи різких рішень в особистому житті. Можлива несподівана розмова, яка багато розставить місцями й змусить по-новому поглянути на стосунки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Представники цього знака зможуть реалізувати цікаві ідеї та виявити творчий підхід. Леви будуть у центрі уваги, але важливо не тиснути на інших. У стосунках можливі складнощі через ревнощі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Найближчим часом цей знак може зіткнутися зі змінами в роботі: можливе відрядження або нові обов’язки. Дівам доведеться проявити гнучкість та ініціативу. Не бійтеся брати відповідальність, це може відкрити нові перспективи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представникам цього знака важливо зберегти легкість та внутрішній баланс. Терези знайдуть радість у простих речах, якщо не будуть втягуватися в суперечки. Спокійне спілкування допоможе уникнути конфліктів та зберегти гармонію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей знак завтра буде особливо емоційним, тому енергію краще спрямувати у творчість чи корисні справи. Скорпіонам важливо стежити за словами й не приймати імпульсивних рішень. Найближчим часом можливий фінансовий бонус.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У суботу Стрільцям варто присвятити день навчанню, розвагам чи коротким подорожам. Цей знак отримає радість від спілкування та приємних сюрпризів у особистому житті. Але можливі невеликі хвилювання через різку зміну планів.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цей знак виграє, якщо збереже звичний ритм і подбає про себе. Козерогам не варто поспішати з робочими рішеннями – проблеми вирішаться поступово. Увечері можлива приємна новина.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії із задоволенням вивчатимуть нове, спілкуватимуться з цікавими людьми та генеруватимуть творчі ідеї. Незабаром можливий романтичний жест чи несподіваний прояв почуттів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра Рибам варто довіритися інтуїції та вибирати те, що приносить радість. Представникам цього знака важливо не перенавантажувати себе чужими проблемами. Можлива приємна зустріч, яка підніме настрій.