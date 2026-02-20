До +17 градусів. Названо дати, коли в Україну прийде весняне тепло

"Плюси" очікуються в усіх областях

Уже найближчими днями Україну очікує справжнє весняне потепління. Адже з 25 лютого морози підуть з регіонів, а подекуди буде до +17 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, потепління почнеться вже в ніч на 25 лютого і далі ставатиме дедалі сильнішим. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли буде найтепліше у лютому

У середу, 25 лютого, вночі на більшості територій України стовпчик термометра покаже до +1 градуса, подекуди буде 0 градусів. Вдень повітря прогріється ще більше, на заході очікується до +10 градусів. Решту регіонів очікують "плюси" до 4 градусів.

Погода в Україні 25 лютого. Дані: Ventusky

Відповідні дані публікує і Укргідрометцентр. За його прогнозами, найтепліше 25 лютого буде в західних регіонах — до +10 градусів вдень, та до +1 градуса на сході та півночі України.

Погода в Україні 25 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Найтеплішу погоду синоптики прогнозують на 27 лютого. Адже вдень західні області очікує до +17 градусів, а східні та північні — до +4 градусів. На півдні України, зокрема в Одеській області, сонце пригріє до +12 градусів.

Погода в Україні 27 лютого. Дані: Ventusky

При цьому опади обіцяють лише на 25 лютого у вигляді дощу зі снігом, а 27 лютого має бути сухим та в міру сонячним.

