Акція на популярні сири у "Сільпо": які продукти продають зі знижками понад 50%

Можна значно заощадити на сирі "Комо" та "Bonfettо"

У мережі супермаркетів "Сільпо" діють приємні акції на популярні сири. Вигідні пропозиції дозволяють покупцям економити понад половину від стандартної вартості продуктів.

"Телеграф" дізнався, які саме молочні продукти підпадають під приємну знижку. У списку три позиції.

Зокрема, порційний сир Bonfetto Подільський вагою 100 грамів зараз можна придбати за 25,90 гривень замість 56,90 гривень, що становить економію в 31 гривню. Знижка в 54% діятиме до 25 лютого.

Знижки на сир. Фото: скріншот з "Сільпо"

Також зі знижкою 51% продають бруски сиру Комо Голландія та Комо Тенеро Мілк. Кожен із них наразі коштує 54,99 гривні замість стандартних 112 гривень. На 100 грамах можна заощадити 57,01 гривень. Знижка також триватиме до 25 лютого.

Ціна сиру "Комо" в "Сільпо". Фото: скріншот з "Сільпо"

Вартість популярного сиру "Комо" в "Сільпо". Фото: скріншот з "Сільпо"

Чому на товари встановлюють знижки

Знижки на продукти з’являються з кількох причин. По-перше, магазини звільняють місце на полицях для нових поставок. По-друге, акції допомагають залучити більше покупців, стимулюючи їх купувати більше або спробувати нові товари. По-третє, часто знижки проводяться в рамках сезонних розпродажів.

Іноді акційні ціни стосуються продуктів із коротким терміном придатності, але найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів, яка дозволяє підтримувати оборот товарів і одночасно вигідно заохочувати покупців.

