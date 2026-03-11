Вибрали не бокс: як змінилися сини Усика за 5 років (фото)

Спадкоємці чемпіона також займаються єдиноборствами

Діти чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) Кирило та Михайло вже роблять перші успіхи у спорті. У мережі з’явилося цікаве фото дітей українського чемпіона.

Що потрібно знати

Синам боксера Кирилу та Михайлу 13 та 11 років відповідно

Кирило та Михайло займаються дзюдо

В Усика є ще 2 дочки Єлизавета та Марія

Паблік usyk.media порівняв фото синів Олександра. Знімки зроблені в одному місці, але з різницею у 5 років.

На Фото Олександр разом із синами позує після стрижки у київському барбершопі M15. Знімки зроблені у 2021 та 2026 роках. На них видно, як змінилися діти боксера за 5 років.

Олександр Усик з дітьми Кирилом та Михайлом у барбершопі M15 у 2021 році/Фото: instagram.com/usyk.media

Олександр Усик з дітьми Кирилом та Михайлом у барбершопі M15 у 2026 році/Фото: instagram.com/usyk.media

І Кирило, і Михайло, як і батько, пішли у єдиноборства, щоправда, вибрали не бокс, а дзюдо. Діти Олександра займаються дзюдо в Іспанії у школі відомого українського самбіста та дзюдоїста, чемпіона світу з самбо та чемпіона Всесвітніх ігор єдиноборств Івана Васильчука. Наприкінці 2025 року Кирило виграв срібну медаль на Кубку Іспанії. До речі, на нього вже чекають у збірній України. Михайло також уже перемагав.

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Алесандр та Катерина Усики з дочкою Марією/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Єлизавета Усик із сестрою Марією/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.