З коротким волоссям та фірмовою усмішкою: як зірка "Кварталу 95" Олена Кравець виглядала в молодості

До популярності Кравець встигла попрацювати у банку та в "МакДональдс"

Відома комедійна актриса та ведуча Олена Кравець розпочала творчий шлях ще у студентські роки. Завдяки таланту та харизмі вона швидко стала зіркою студії "Квартал 95" та улюбленицею публіки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Олена Кравець мала молодість. Ми дізналися про неї деякі факти.

Якою в молодості була Олена Кравець

Олена Кравець (у дівоцтві Маляшенко) народилася 1 січня 1977 року у Кривому Розі. Після школи вона стала студенткою Криворізького економічного інституту та отримала диплом фінансиста-економіста. Проте працювати за фахом вона не стала, оскільки ще під час навчання серйозно захопилася КВК.

Олена Кравець у юності

Під час навчання Олена підробляла ведучою на криворізькій радіостанції "Радіо Система", а також пробувала себе в різних професіях — працювала касиром, бухгалтером у банку та навіть менеджером мережі фастфудів McDonald’s.

Олена Кравець після випуску зі школи

У 1998 році Маляшенко приєдналася до команди КВК "Квартал 95", де почала виступати разом із майбутнім президентом України Володимиром Зеленським. Через два роки вона переїхала до Києва та стала актрисою та адміністративним директором колективу "Студія Квартал 95".

Олена Кравець разом із командою "Кварталу 95"

Кар’єра Олени Кравець стрімко розвивалася, на сцені їй легко вдавалося перевтілюватись у різні образи та завоювати любов публіки. У гумористичних номерах вона пародіювала відомих політиків та артистів, серед яких Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Надія Савченко та Олег Вінник.

Олена Кравець пародіювала відомих політиків

У 2015–2019 роках Олена Кравець разом із Володимиром Зеленським знялася у популярному серіалі "Слуга народу". А у 2014 та 2015 роках актриса входила до рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" за версією журналу "Фокус".

Олена Кравець у серіалі "Слуга народу"

У молодості Олена віддавала перевагу коротким стрижкам, іноді експериментувала з довжиною і відтінком волосся, проте брюнеткою ніколи не була. Її завжди можна було побачити енергійною та усміхненою.

Олена Кравець любила коротке волосся

У 2002 році вона вийшла заміж за Сергія Кравця. У подружжя народилося троє дітей: старшу дочку звуть Марія (2003 року народження), а двійнят — Іван та Катерина (2016 року народження).

Весілля Олени Кравець

Сьогодні Олена Кравець продовжує працювати над власними творчими проєктами, виступає з моновиставою "Можна я просто посиджу?" і разом із дочкою запустила подкаст "Дома поговоримо" на YouTube. У актриси зараз русяве волосся трохи довше за плечі й все така ж промениста посмішка.

Олена Кравець зараз

