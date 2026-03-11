Може стати небезпечною помилкою: не змінюйте шини на літні до цієї дати

Поведінка шин визначається насамперед тим, який місяць ми пишемо у календарі, а температурою.

З приходом весни багато автомобілістів поспішають на шиномонтаж, щоб міняти гуму на літню. Однак заміна у перші сонячні дні може бути великою помилкою.

Femcafe розповідає, чому рання заміна гуми може бути не рекомендованою і навіть небезпечною. У матеріалі наголошується, що поведінка шин визначається насамперед не тим, який місяць ми пишемо у календарі, а температурою. А у перші дні весни температура часто буває непередбачуваною. Навіть якщо вдень стоїть приємна весняна погода, то ввечері стовпчики термометрів можуть легко опуститися нижче +5 градусів. У таких умовах зчеплення літніх шин із дорогою може значно погіршитися, що може призвести до збільшення гальмівної колії та більшої невпевненості при керуванні.

"Зимові шини виготовляються із спеціальної гумової суміші, яка залишається еластичною навіть на холоді, тоді як літні шини оптимально працюють на більш теплому асфальті. Саме тому їх передчасна заміна може бути не лише непотрібною, а й навіть небезпечною", — пишуть журналісти.

Заміна покришок

Експерти зазначають, що є дата, до якої міняти зимові шини абсолютно недоцільно, а в багатьох випадках навіть не рекомендується — це 15 березня.

"Досвід показує, що стабільна середня температура, що постійно перевищує 7 градусів, зазвичай встановлюється тільки після середини березня. До цього часу зимові шини — просто безпечніший вибір", — йдеться в матеріалі.

