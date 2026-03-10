Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 10 березня

Синьо-жовті стартують у лижних перегонах

У вівторок, 10 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбудеться четвертий ігровий день. Синьо-жовті змагатимуться за нагороди у паралижному спорті.

Що потрібно знати

У 4-й ігровий день збірна України побореться за 5 комплектів нагород

На Паралімпіаді-2026 розіграють перші медалі у паралижному спорті

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 10 березня на Паралімпійських іграх. Українці претендують на медалі у лижному спорті.

Розклад та результати українців 10 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)

10:55 — Паралижні гонки. Спринт (класика), чоловіки (спортсменки з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи) (кваліфікація). Григорій Шимко, Василь Кравчук, Павло Баль, Олександр Олексик, Тарас Радь.

11:25. — Паралижні гонки. Спринт (класика), жінки (спортсменки з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи) (кваліфікація). Людмила Ляшенко, Ірина Буй, Олександра Кононова.

11:35 — Паралижні гонки. Спринт (класика), чоловіки (спортсменки з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи) (кваліфікація). Серафим Драгун, Григорій Вовчинський.

11:55 — Паралижні гонки. Спринт (класика), жінки (спортсменки із порушеннями зору) (кваліфікація). Романа Лобашева, Оксана Шишкова.

12:05 — Паралижні перегони. Спринт (класика), чоловіки (спортсмени із порушеннями зору) (кваліфікація). Дмитро Суярко, Ігор Кравчук,

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України.