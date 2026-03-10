Завелися темні маги? Посеред парку в Дніпрі помітили дещо дуже дивне (фото)

Не виключено, що хтось таким чином намагається зробити жертвоприношення заради здійснення свого бажання

В Дніпрі в людному місці на перехресті трьох доріг протягом тижня щонайменше двічі знаходили пакет з алкоголем та цигарками. Це може бути частиною ритуалу.

У розпорядження "Телеграфа" потрапили фото знайдених сумок. В сумках, які зазвичай продають супермаркети для свого товару, завжди кілька пляшок алкоголю та цигарки.

В Сквері Янгеля у Дніпрі знаходять таємничі пакети з алкоголем та цигарками

Одна зі знайдених сумок

Як розповіли очевидці, її, як і попередніх разів, залишили у Сквері Янгеля. Сумки залишають на дитячій локації зі світлофорами та дорожніми знаками, на перехресті трьох доріг.

Сквер Янгеля

Пакети завжди чистенькі та нові. Судячи з їхнього наповнення, людина, що залишає "підношення", охайна та небідна. Не виключено, що вони з'являються там щодня.

Місце там дуже людне, спочатку пакет стоїть, а люди йдуть повз. Потім знаходиться хтось, хто його забирає.

Це може бути "відкупом" Гекаті — що відомо про ритуал

На перехресті трьох доріг традиційно залишають відкупи давньогрецькій богині Гекаті. Це роблять ті, хто вірить, що отримавши "подарунок" Геката допоможе позбутися чогось, або навпаки, щось отримати.

Геката

Традиційно відкупи залишають у ніч молодика (або в останню ніч місячного циклу, коли Місяця не видно на небі). Зазвичай це робиться десь в лісі, а підношення мають бути без упаковок, проливаючи на землю. Це може бути червоне вино, мед, хліб, сирі яйця.

Однак в пакетах, що залишають у Дніпрі — все в упаковках. Ймовірно, хтось вірить, що людина, яка забирає та споживає вміст пакета нібито віддасть у "відкуп" своє здоров'я, а той, хто залишає підношення, отримає бажане.

Варто зазначити, що теоретично пакети міг залишити дніпровський прихильник культу вуду. У цій традиції духи (лоа) також люблять перехрестя, крім того, у якості підношення особливо охоче приймають алкоголь та тютюнові вироби.

