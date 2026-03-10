Українців потішив новий детективний серіал "Скарби": про що він та де дивитися його онлайн

Серіал розповідає історію Віри та капітана поліції Богдана

"Скарби" — новий український детективний серіал з елементами мелодрами. В ньому родинна драма переплітається з таємницями минулого. Створили "Скарби" команда авторів популярного серіалу "Зворотний напрямок". Пісня SKYLERR & Agape "Люби мене" стала саундтреком серіалу.

Сюжет серіалу "Скарби"

Події серіалу розгортаються у невеликому містечку. Головна героїня Віра після складного періоду повертається додому, щоб почати нове життя та повернути родинний будинок, який після смерті батьків опинився у родичів. У цей самий час до міста приїздить капітан поліції Богдан, який під прикриттям розслідує вбивство свого батька. Знайомство героїв запускає низку подій, де особисті почуття переплітаються з небезпечним розслідуванням і легендою про загадковий скарб часів Другої світової війни.

Актори серіалу

У серіалі зібрали акторів, добре знайомих глядачам українських серіалів і фільмів. Євген Лісничий — капітан поліції Богдан, актор відомий за роллю у серіалі "Реванш". Анастасія Іванюк — Віра, глядачам акторка знайома за фільмом "Потяг 31 грудня". Олексій Нагрудний — дядько головної героїні, Даша Трегубова — дружина дядька Віри. Також в серіалі грає Сергій Мітрюшин — актор, відомий за серіалом "Парочка слідчих" та Ірина Кудашова — зірка серіалу "Школа".

Анастасія Іванюк в серіалі "Скарби"/ Джерело 1+1 Україна

Євген Лісничий в серіалі "Скарби"/ Джерело 1+1 Україна

Де дивитися серіал "Скарби" онлайн

Усі серії серіалу з’явилися на платформі Київстар ТБ 9 березня, ще до телевізійної прем’єри. Загалом вже доступні 16 серій тривалістю 45 хвилин кожна. Телевізійна прем’єра серіалу відбудеться на каналі 1+1 Україна 16 березня.

Наразі серіал хвалять за акторський склад та зазначають схожість сюжету із серіалом "Таємниці".

Серіал "Скарби" - коментарі з мережі

