"Запах брудної білизни". Українці жорстко пройшлися по ексдружині Остапчука

Христина Горняк дала нове інтерв’ю та нарвалася на критику

Христина Горняк — колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука. Вони розлучилися після двох років шлюбу в жовтні 2022 року, проте скандали з поділом майна та публічними звинуваченнями продовжуються й досі.

Тепер Христина дала інтерв’ю, після якого її почали нещадно хейтувати у соцмережах. Пост із анонсом відео виклала в Threads журналістка Аліна Доротюк. У коментарях під цим анонсом промайнула хвиля хейту на адресу Горняк.

Скріншот посту Аліни Доротюк

У новому інтерв’ю колишня дружина розповіла про жорсткі суперечки з Остапчуком, як він її принижував та застосовував емоційне насильство. За словами Христини, у стані алкогольного сп’яніння сварки були особливо жорстокими, проте до рукоприкладства не доходило.

Остапчук та його колишня дружина Христина Горняк. Фото: соцмережі

У коментарях під постом Доротюк користувачі зазначили, що вже втомилися від цих публічних розбірок Остапчука та його колишньої дружини:

Мабуть, розлучення з Володимиром — найяскравіша подія в житті Христини.

Наскільки я розумію це розлучення було вже досить давно Скажіть, будь ласка, можливо варто все ж зупинитись і не продовжувати це паразитування? Я вже не можу відчувати цей запах брудної білизни в повітрі. І думаю, що я не одна.

Для тих, хто не дивився інтерв'ю, але бажає з'єкономити час: Володимир Остапчук нарцис і бабій, він буде зраджувати кожній поточній дружині із майбутньою.

Тепер чекаємо щоб теперішня дружина пішла до Раміни, а сам Остапчук до Слави мінус.

Чесно кажучи, не розумію, що Христина знайшла в тому Остапчуку, самозакоханий чувак з елементами нарциса… Їй пощастило, що вчасно зрозуміла і не витратила на нього все життя.

Ага і продовжує три роки поспіль давати інтерв'ю і сратися з тим Остапчуком. Щось ви Христину переоцінили.

Ну скільки можна? Про Христину всі дізналися завдяки Остапчуку, таке відчуття, що постійно хайпує, бо більше ніхто увагу не звертає. Нічого проти неї не маю, але це занадто.

Коментарі під постом з анонсом інтерв’ю Крістіни Гірник

