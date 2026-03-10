Буде до +19°С. Які регіони очікує аномальна весняна погода в березні

Подекуди можливі морози та навіть мокрий сніг

Друга декада березня відзначиться для України досить теплою та непостійною погодою. Адже майже аномальні +19°С плавно перейдуть у похолодання та мокрий сніг.

Що треба знати:

До 16 березня українців очікує значне тепло без опадів

Вночі збережуться морози до -3 градусів

У березні опадів на території Україні буде не багато

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозами, з 10 по 16 березня Україну очікується стабільна весняна погода, подекуди можливий туман.

На більшості територій вдень буде переважно ясно, однак зранку можливий туман. Температура повітря в нічний час знижуватиметься до -3…+4 °С, удень становитиме близько +10…+16 °С, на Правобережжі України та на Закарпатті місцями +17…+19 °С. Втім, з 14 березня відбудеться незначне зниження денної температури на 2-4°С, пов'язане з надходження прохолоднішого повітря з центральних районів Азії.

Уже з 16 березня погода почне змінюватись на тлі поступового зниження атмосферного тиску. Стане помітно більше хмарності, а також місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Для наочності, на карті представлене середнє прогностичне поле аномалії температури повітря (°С) на території Європи за період з 9 по 16 березня згідно з розрахунками прогностичної моделі ECMWF. Області з червоним кольором відповідають температурам вище за багаторічні норми:

Карта температур

Проте період нестійкої та прохолодної погоди триватиме недовго, оскільки вже з 18 березня очікується покращення на більшості територій. Температура повітря в період з 15 по 20 березня коливатиметься в межах -2…+4 °С вночі та близько +6…+13 °С у денні години.

"Загалом, протягом другої декади місяця середня температура повітря очікується стабільно вища за багаторічну норму на 3 – 6 °С, а кількість опадів буде невеликою, в окремих регіонах з їх повною відсутністю, а також переважанням слабкого вітру та невеликої кількості хмарності", — резюмує синоптик.

Яка погода буде найближчими днями

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями очікується досить тепла та весняна погода. Адже з 11 по 14 березня вдень стовпчик термометра сягатиме до +19 градусів, а вночі опускатиметься до -1 градуса. Опадів не прогнозують, однак місцями можлива помірна хмарність.

Погода в Україні 13 березня. Дані: Укргідрометцентр

