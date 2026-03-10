Поки отримував субсидію: інспектор ДСНС з Ізюма купив два авто за рік

Провідний інспектор ДСНС задекларував два позашляховики

Отримував субсидію, проте купив дві машини — в декларації провідного інспектора ДСНС в Ізюмі Володимира Сиромятнікова знайшли цікаву деталь. За 2025 рік його родина придбала два автомобілі 2008 року випуску марок "Тойота" та "Лексус".

Що потрібно знати:

Загальний дохід родини за рік — 1,116 млн грн, включно з зарплатою, продажем майна та субсидією

У попередніх деклараціях чиновник вказував дві Toyota RAV4

Як стало відомо "Телеграфу" з декларації працівника відділу №2 Ізюмського РУ цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС на Харківщині, в січні 2025 року за 378 тисяч гривень був придбаний автомобіль Lexus RX 350 на його ім'я, а за пів року в червні — Toyota Highlander на ім'я дружини за 470 400 грн.

Машини у декларації інспектора ДСНС з Харківщини

Зазначимо, що сума зарплати, згідно з декларацією, склала 678 870 грн. Дохід від відчуження рухомого майна склав 420 000 грн. Також він отримував субсидію від держави загальною сумою 17 353 грн за 2025 рік. Тож загальна сума доходу за рік, вказана в декларації — 1 116 223 грн.

Доходи у декларації інспектора ДСНС з Харківщини

У попередні роки Володимир Сиромятніков також обіймав посаду заступника начальника Ізюмського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області. Зауважимо, що у торішній декларації Сиромятніков вказував інші транспортні засоби, зокрема дві "Тойоти" RAV4, придбані у 2023 та 2024 роках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в.о. голови держінспекції Олександр Субботенко знайшов "скарб" — сотні тисяч доларів в гаражі покійної бабусі. Він намагався внести їх в щорічну декларацію.