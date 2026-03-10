Відомий український тренер потрапив у скандал через рукостискання з окупантом

Російський фахівець особисто привозив допомогу російським бойовикам в Маріуполь

Український тренер "Нефтчі" Юрій Вернідуб потис руку російському колезі з "Турану" Курбану Бердиєву після матчу 23-го туру чемпіонату Азербайджану. Момент потрапив у пряму трансляцію.

Що потрібно знати

Вернидуб потис руку Бердиєву після гри

Курбан відомий тим, що незаконно відвідував Маріуполь, куди він привіз "гуманітарку" для російських окупантів

Юрій воював у складі ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ

Після поразки з рахунком 0:1 Вернидуб привітав опонента рукостисканням. Про це повідомляє "Телеграф".

Рукостискання Вернидуба і Бердиєва дивитись з 4:28

Бердиєв відомий у футбольному світі двома перемогами у чемпіонаті Росії разом із "Рубіном", який він очолював. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно підтримав дії російської влади. 2023 року Курбан незаконно відвідав окупований Маріуполь, передавши "гуманітарну допомогу" бійцям "Еспаньйоли".

Особливістю цієї бригади є її походження, адже вона складається з футбольних ультрас, серед яких виявляли радикальних неонацистів. У квітні 2025 року "Еспаньйола" відкрито заявила на своїй сторінці у соціальних мережах, що українські громадянські є для них "законною ціллю". Вони наголосили, що "мирними жителями" вони визнають лише тих, хто готовий активно співпрацювати з окупаційними військами РФ. 2 жовтня 2025 року "Еспаньйола" припинила своє існування.

Юрій Вернидуб/Фото: x.com/VZverov

Зазначимо, Вернидуб після початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався до ЗСУ, де служив у артилерійському підрозділі. У червні 2022 року очолив "Кривбас", з яким працював 3 роки. У 2025 році став головним тренером бакинського "Нефтчі", через що потрапив у скандал. Річ у тому, що академія "Нефтчі" активно співпрацює з російськими клубами. Сам тренер заявив, що він до цього не має жодного стосунку.