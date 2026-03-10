Знову Шаламе, Ді Капріо та Стоун: хто номінований на "Оскар 2026" за акторські ролі

Хто боротиметься за омріяну стауетку

В ніч на 16 березня 2026 року в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія 98-ї премії "Оскар", де відзначать найкращі фільми та акторські роботи року. Серед головних інтриг — боротьба за нагороди "Найкращий актор" і "Найкраща акторка", де зійшлися як голлівудські зірки, так і актори європейського кіно.

До списку претендентів увійшли виконавці, чиї ролі у гучних прем’єрах 2025 року отримали схвальні відгуки критиків і кіноглядачів. "Телеграф" вирішив зібрати усіх номінантів на "Найкращого актора" та "Найкращу акторку".

Номінанти на "Найкращого актора"

Тімоті Шаламе — "Марті Супрім. Геній комбінацій" ("Marty Supreme")

Американський актор не лише зіграв головного героя, а й став одним із продюсерів стрічки. Шаламе — наймолодший актор, який був номінований на "Оскар" тричі, з часів Марлона Брандо.

Тімоті Шаламе. Фото: Getty Images

Леонардо Ді Капріо — "Одна битва за іншою" ("One Battle After Another")

Володар "Оскара" Леонардо Ді Капріо знову у списку претендентів. У новій стрічці актор грає одного з центральних персонажів політичної історії, яка досліджує складні моральні вибори та американську ідентичність.

Леонардо Ді Капріо. Фото: Getty Images

Ітан Гоук — "Блакитний місяць" ("Blue Moon")

Ітан Гоук отримав номінацію за перевтілення у відомого композитора Лоренца Харта у біографічній драмі. Актор давно вважається одним із найсильніших драматичних виконавців Голлівуду.

Ітан Гоук. Фото: Getty Images

Майкл Б. Джордан — "Грішники" ("Sinners")

У цій історії актор грає одного з братів-близнюків, які повертаються у рідне місто, намагаючись почати нове життя. Сам фільм став одним із рекордсменів за кількістю номінацій.

Майкл Б. Джордан. Фото: Getty Images

Вагнер Моура — "Таємний агент" ("The Secret Agent")

Бразильський актор зіграв спеціаліста з технологій, який змушений тікати та намагається возз’єднатися з родиною на тлі небезпечних подій у Бразилії 1970-х років.

Вагнер Моура. Фото: Getty Images

Номінантки на "Найкращу акторку"

Джессі Баклі — "Гамнет" ("Hamnet")

Ірландська акторка зіграла Агнес Шекспір — дружину Вільяма Шекспіра. Її роботу критики назвали однією з найсильніших у кар’єрі акторки, і саме вона вважається однією з фавориток нагороди.

Джессі Баклі. Фото: Getty Images

Роуз Бірн — "Я не залізна" ("If I Had Legs I’d Kick You")

Австралійська акторка у стрічці вона зіграла жінку, яка переживає складний життєвий період. ЇЇ акторська робота отримала схвальні відгуки критиків.

Роуз Бірн. Фото: Getty Images

Кейт Гадсон — "Пісня любові"("Song Sung Blue")

Акторка відома за численними романтичними комедіями. У фільмі, номінованому на "Оскар", вона зіграла співачку, чия кар’єра та особисте життя переплітаються у складній історії слави.

Кейт Гадсон. Фото: Getty Images

Ренате Рейнсве — "Сентиментальна цінність" ("Sentimental Value")

У стрічці розповідається про складні сімейні стосунки та мистецтво, Акторську гру Рейнсве критики назвали однією з найпроникливіших у європейському кіно останніх років.

Ренате Рейнсве. Фото: Getty Images

Емма Стоун — "Бугонія" ("Bugonia")

Дворазова лауреатка "Оскара" Емма Стоун знову бореться за нагороду. Її акторську роботу у цій стрічці назвали однією з головних причин успіху фільму серед критиків.

Емма Стоун. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" ділився всіма претендентами на премію "Оскар 2026". За омріяні статуетки змагатимуться десятки стрічок, акторів і кінематографістів у 24 категоріях.