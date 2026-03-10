Знову Шаламе, Ді Капріо та Стоун: хто номінований на "Оскар 2026" за акторські ролі
Хто боротиметься за омріяну стауетку
В ніч на 16 березня 2026 року в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія 98-ї премії "Оскар", де відзначать найкращі фільми та акторські роботи року. Серед головних інтриг — боротьба за нагороди "Найкращий актор" і "Найкраща акторка", де зійшлися як голлівудські зірки, так і актори європейського кіно.
До списку претендентів увійшли виконавці, чиї ролі у гучних прем’єрах 2025 року отримали схвальні відгуки критиків і кіноглядачів. "Телеграф" вирішив зібрати усіх номінантів на "Найкращого актора" та "Найкращу акторку".
Номінанти на "Найкращого актора"
Тімоті Шаламе — "Марті Супрім. Геній комбінацій" ("Marty Supreme")
Американський актор не лише зіграв головного героя, а й став одним із продюсерів стрічки. Шаламе — наймолодший актор, який був номінований на "Оскар" тричі, з часів Марлона Брандо.
Леонардо Ді Капріо — "Одна битва за іншою" ("One Battle After Another")
Володар "Оскара" Леонардо Ді Капріо знову у списку претендентів. У новій стрічці актор грає одного з центральних персонажів політичної історії, яка досліджує складні моральні вибори та американську ідентичність.
Ітан Гоук — "Блакитний місяць" ("Blue Moon")
Ітан Гоук отримав номінацію за перевтілення у відомого композитора Лоренца Харта у біографічній драмі. Актор давно вважається одним із найсильніших драматичних виконавців Голлівуду.
Майкл Б. Джордан — "Грішники" ("Sinners")
У цій історії актор грає одного з братів-близнюків, які повертаються у рідне місто, намагаючись почати нове життя. Сам фільм став одним із рекордсменів за кількістю номінацій.
Вагнер Моура — "Таємний агент" ("The Secret Agent")
Бразильський актор зіграв спеціаліста з технологій, який змушений тікати та намагається возз’єднатися з родиною на тлі небезпечних подій у Бразилії 1970-х років.
Номінантки на "Найкращу акторку"
Джессі Баклі — "Гамнет" ("Hamnet")
Ірландська акторка зіграла Агнес Шекспір — дружину Вільяма Шекспіра. Її роботу критики назвали однією з найсильніших у кар’єрі акторки, і саме вона вважається однією з фавориток нагороди.
Роуз Бірн — "Я не залізна" ("If I Had Legs I’d Kick You")
Австралійська акторка у стрічці вона зіграла жінку, яка переживає складний життєвий період. ЇЇ акторська робота отримала схвальні відгуки критиків.
Кейт Гадсон — "Пісня любові"("Song Sung Blue")
Акторка відома за численними романтичними комедіями. У фільмі, номінованому на "Оскар", вона зіграла співачку, чия кар’єра та особисте життя переплітаються у складній історії слави.
Ренате Рейнсве — "Сентиментальна цінність" ("Sentimental Value")
У стрічці розповідається про складні сімейні стосунки та мистецтво, Акторську гру Рейнсве критики назвали однією з найпроникливіших у європейському кіно останніх років.
Емма Стоун — "Бугонія" ("Bugonia")
Дворазова лауреатка "Оскара" Емма Стоун знову бореться за нагороду. Її акторську роботу у цій стрічці назвали однією з головних причин успіху фільму серед критиків.
