Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 10 марта

Сине-желтые стартуют в лыжных гонках

Во вторник, 10 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится четвертый игровой день. Сине-желтые будут соревноваться за награды в паралыжном спорте.

Что нужно знать

В 4-й игровой день сборная Украины поборется за 5 комплектов наград

На Паралимпиаде-2026 разыграют первые медали в паралыжном спорте

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 10 марта на Паралимпийских играх. Украинцы претендуют на медали в лыжном спорте.

Расписание и результаты украинцев 10 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

10:55 — Паралыжные гонки. Спринт (классика), мужчины (спортсменки с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс сидя) (квалификация). Григорий Шимко, Василий Кравчук, Павел Баль, Александр Алексик, Тарас Радь.

11:25. — Паралыжные гонки. Спринт (классика), женщины (спортсменки с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя) (квалификация). Людмила Ляшенко, Ирина Буй, Александра Кононова.

11:35 — Паралыжные гонки. Спринт (классика), мужчины (спортсменки с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя) (квалификация). Серафим Драгун, Григорий Волчинский.

11:55 — Паралыжные гонки. Спринт (классика), женщины (спортсменки с нарушениями зрения) (квалификация). Романа Лобашева, Оксана Шишкова.

12:05 — Паралыжные гонки. Спринт (классика), мужчины (спортсмены с нарушениями зрения) (квалификация). Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук,

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.