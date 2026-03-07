Україна опинилася в епіцентрі скандалу на відкритті Паралімпіади

Організатори показали своє ставлення до українців

В Італії офіційно стартували XIV Зимові Паралімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. На жаль, організатори Ігор проігнорували одну із вимог збірної України під час церемонії відкриття.

Що потрібно знати

Україна бойкотувала урочисту церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Синьо-жовтий прапор з’явився на параді націй, попри заборону від України

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпійських ігр-2026 через участь РФ та Білорусі без жодних обмежень. Синьо-жовті відмовилися брати участь у параді націй та заборонили виносити прапор України під час цього заходу, проте організатори вирішили по-своєму. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Раніше Національний паралімпійський комітет України (НПКУ) зробив заяву, в якій заборонив появу прапора України на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда та Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор та вимагає не використати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. НВКУ

Проте, український прапор на "Арена ді Верона" винесли волонтери. Момент потрапив і у пряму трансляцію.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 проходить перший медальний день. Українці борються за нагороди у біатлоні одразу у кількох класах.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.