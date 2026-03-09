"Закриєте" удачу на весь рік: що категорично заборонено робити 9 березня

Цей день пов’язаний не лише з пам’яттю мучеників, а й із приходом весни

В цей понеділок, 9 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять Сорока мучеників Севастійських. У народі це свято часто називають "Сороки" або "День сорока святих" До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 21 березня.

Мученики були воїнами римського війська. Вони відкрито сповідували християнство у часи правління імператора Ліциній, коли християн переслідували. Правитель наказав воїнам принести жертву язичницьким богам. Коли вони відмовилися, їх жорстоко покарали. За легендою, солдатів роздягнули та поставили в крижане озеро неподалік міста Севастія. На березі спеціально розтопили лазню, щоб зламати їхню волю і спокусити відмовитися від віри.

Один із воїнів не витримав холоду і вийшов з води, але загинув. Його місце, за переказами, зайняв один із охоронців, який побачив диво і прийняв християнство. Усі сорок мучеників загинули, але згодом їх почали шанувати як приклад непохитності віри.

Традиції та прикмети 9 березня

У народній культурі цей день пов’язаний не лише з пам’яттю мучеників, а й із приходом весни. Господині традиційно печуть 40 пісних булочок або печив у формі пташок, які символізують душі мучеників і водночас прихід весни та повернення перелітних птахів. Частину випічки роздають дітям або сусідам.

тепла погода 9 березня — до теплого періоду приблизно на 40 днів;

— до теплого періоду приблизно на 40 днів; холод або вітер — весна може бути мінливою і затяжною;

— весна може бути мінливою і затяжною; птахи будують гнізда на сонячному боці — літо буде прохолодним, але врожайним;

літо буде прохолодним, але врожайним; якщо цього дня почути спів птахів — справжня весна вже близько.

Пташине гніздо. Фото: Freepik

Що не можна робити 9 березня

відмовляти у допомозі або милостині — відмова нужденному може "закрити" удачу на весь рік;

або милостині — відмова нужденному може на весь рік; позичати гроші або речі — разом із боргом можна "віддати" сімейний добробут;

гроші або речі — разом із боргом можна с варитися і лихословити — конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго і вплинути на стосунки в родині;

варитися і лихословити — конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго і вплинути на стосунки в родині; займатися важкою домашньою роботою — день намагалися присвятити молитві та родині.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят буде у березні. Ми підготували для вас календар важливих подій першого місяця весни.