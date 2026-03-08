Від міжнародних рейсів до руїн: яким був аеропорт у Кривому Розі та що з ним стало (фото)

Аеропорт в Кривому Розі не скоро зможе приймати рейси

Криворізький міжнародний аеропорт свого часу був сучасним та комфортним. Він здатен був приймати літаки майже всіх наявних типів.

Проте, внаслідок російської агресії, "повітряні ворота" міста були зруйновані і їх подальше використання неможливе. "Телеграф" розповість про це важливе для містян місце.

Де знаходиться аеропорт

Аеропорт збудований за 21 кілометр від Кривого Рогу, поблизу села Лозуватка. На висоті 124 метри над рівнем моря.

Аеропорт на мапі

Історія

Аеровокзал побудували у 1979 році. Він функціонував цілодобово і був доступний кожному жителю Кривого Рогу. Тоді перельоти здійснювалися практично по всій європейській частині колишнього Радянського Союзу. Прямі пасажирські рейси з Кривого Рогу літали лише до Києва, Москви, Казані, Одеси, Ленінграда, Львова, Сочі, Риги, Тюмені та Новосибірська.

Аеропорт Кривий Ріг, 1979 рік. Фото "Криворізька старовина".

У 1980-ті роки пропускна спроможність аеропорту складала 400 осіб на годину. У будівлі аеропорту було затишне кафе, стояли кіоски Союздруку, а зали очікування світлими тапросторими.

Але комфортними можна назвати не кожен літак. На деяких літаках відчувалася сильна тряска, тому більшості пасажирів ставало погано під час польоту. У таких випадках під час посадки в літак кожному пасажиру видавали паперовий пакет. Можна відзначити літаки ТУ-134 і ТУ-154, на яких літати на той час було досить комфортно, під час польоту видавали безкоштовну газовану воду, а в салоні був приємний запах.

Зал очікування та каси аеропорту, 1980-ті роки. Фото "Криворізька старовина"

Переліт з Кривого Рогу до Києва тривав близько 1 години 20 хвилин. До Одеси з Кривого Рогу можна було долетіти швидше — за 40 хвилин. У 1986 році аеропорт Кривого Рогу отримав статус міжнародного.

Період 1990-х років

Наприкінці 1990-х років Криворізький аеропорт почав в'янути. Через тодішню інфляцію перельоти з Кривого Рогу стали зовсім невигідними, що незабаром призвело до повного припинення будь-яких перельотів. У Криворізькому аеропорту після скасування всіх пасажирських рейсів залишилася лише функціонувати ремонтна база та здійснювалися лише вантажні перельоти.

Наприкінці минулого століття аеропорт почав занепадати

Сучасний період

Аеропорт з 2001 року знаходиться в комунальній власності міста, має злітно-посадкову смугу довжиною 2500 метрів, шириною 42 метри. Наявність необхідних служб, спеціального обладнання, зручного місця розташування, дає змогу цілодобово приймати літаки майже всіх класів. Пропускна спроможність – 9 операцій (зліт – посадка) на годину.

За 2016 – 2021 роки аеропортом було забезпечено переліт 87499 пасажирів, транспортування 120,9 т вантажу та обслуговано 4294 авіарейси. Протягом останніх років нерегулярні міжнародні чартерні рейси здійснювались до Єгипту, Туреччини, Чорногорії, Греції, Болгарії, Литви, Словаччини, Сербії, Латвії та інших.

Аеропорт був здатний приймати міжнародні рейси

У 2021 році розпочалась реконструкція міжнародного аеропорту міста Кривий Ріг. Роботи планувалось завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість проекту становила 990 мільйонів гривень.

У зв’язку із закриттям неба для здійснення цивільних авіаперевезень через воєнну агресію Росії, з 2022 року стало неможливим здійснення пасажирських, поштових та вантажних авіаперевезень. Більше того, у 2022 році росіяни зруйнували інфраструктуру аеропорту, зробивши його подальше використання неможливим.

Дим над аеропортом після ракетного удару росіян. Фото соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав, коли аеропорт Дніпра може відновити польоти. Навіть після закінчення бойових дії, на об'єкті слід буде провести ряд робіт.