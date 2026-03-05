Возила українців в Європу та Америку: як збанкрутіла флагманська авіакомпанія України

Компанія виникла на уламках радянського Аерофлоту та стала першим національним авіаперевізником незалежної України

Колись флагман української цивільної авіації — авіакомпанія Авіалінії України — проводить процедуру банкрутства. Як стало відомо "Телеграфу", юридична особа компанії нині проходить один із ключових етапів цієї процедури — розпорядження майном.

Що потрібно знати:

Air Ukraine працювала з 1992 до 2002 року

Флот складався переважно з радянських літаків: Ту-134, Ту-154, Як-42, Іл-62

У 2004 компанію позбавили ліцензії

Як повідомили в Мін'юсті, провадження було відкрите 18 листопада 2025 року Господарським судом Київської області. Розпорядником майна підприємства призначено арбітражну керуючу Тетяну Філатову.

Від національного перевізника до банкрутства

Логотип компанії "Авіалінії України"

Авіакомпанія Air Ukraine була створена після розпаду СРСР і з 1992 до 2002 року та була головним національним авіаперевізником країни. Базовими аеропортами компанії були міжнародний аеропорт "Бориспіль" та Аеропорт "Київ" (Жуляни).

Літали як на внутрішніх рейсах, так і до Росії, Європи, Північної Америки. Літаки переважно були радянські — Ту-134, Ту-154, Як-42, Іл-62 тощо, проте на початку 90-х компанія мала найбільшу кількість бортів.

Український Іл-62 в аеропорту імені Джона Кеннеді, 1992 рік/ Вікіпедія

За перше десятиліття незалежності фінансовий стан компанії бажав кращого. Вже на 2002 рік тільки кілька повітряних суден "Авіалінії України" продовжували літати. Компанію визнали банкрутом, а з 2004 року позбавили ліцензії на польоти. Її частина ринку перейшла МАУ (Міжнародні авіалінії України), відокремленому підрозділу компанії.

Що означає процедура розпорядження майном

Як з’ясував "Телеграф" у Міністерстві юстиції, нині компанія перебуває на етапі розпорядження майном боржника. Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, це система заходів контролю за управлінням і використанням активів підприємства. Її мета — зберегти майно, оцінити фінансовий стан боржника та визначити подальшу долю компанії. Такий етап вводиться господарським судом на строк до 170 днів. Зазначимо, що саме банкрутство вважалось розв'язанням проблеми податкових боргів та відшкодування пільгових пенсій компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в аеропорті "Бориспіль" готуються до відновлення роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Інфраструктура летовища збережена.