Відключають більше областей. Які графіки діють 9 березня в Україні

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. У понеділок, 9 березня, у частині областей України будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Дніпропетровська область

Житомирська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Полтавська область

Сумська область

Черкаська область

Чернігівська область

Харківська область

Хмельницька область

