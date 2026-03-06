Рус

5% області під контролем, але "готові до блекаутів": на що насправді витратили кошти на Луганщині

Галина Михайлова
Луганська область готувалась до відключень Новина оновлена 06 березня 2026, 12:32
Луганська область готувалась до відключень. Фото Колаж "Телеграфу"

Підготовка до блекаутів в регіоні коштувала мільйони гривень

Луганська область — готова до блекаутів. Через цю заяву ОВА в лютому зчинився справжній скандал. Все тому, що лише 5% області під контролем України. Однак ситуація не настільки проста.

Що потрібно знати:

  • В заяві ОВА йшлося про релоковані установи Луганщини, які працюють у різних регіонах України
  • Серед них гуманітарні хаби для ВПО, які під час блекаутів працювали як "Пункти незламності"
  • Загальні витрати на підготовку до осінньо-зимового періоду перевищили 4,4 млн грн

"Телеграф" розбирався, куди йшли гроші на підготовку до блекаутів, як готувались та про яку суму в підсумку йдеться. Як стало відомо з відповіді Луганської ОВА на запит "Телеграфу", йшлося про підготовку до відключень електроенергії у релокованих закладах та установах Луганщини.

Зокрема, це 49 медичних закладів, 22 заклади соціальної сфери, чотири виші та Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Окрім цього громади Луганщини створили 37 гуманітарних хабів для переселенців в різних областях України.

Усі зазначені заклади є енергетично автономними, забезпечені альтернативними джерелами живлення, доступом до мережі Інтернет за технологією PON або через термінали Starlink. У період блекаутів згадані гуманітарні хаби працювали у форматі "Пунктів незламності".

відповідь Луганської ОВА "Телеграфу"

Щодо того, чому про підготовку до блекаутів звітували у лютому, у Луганській ОВА зазначили, що підготовка до осінньо-зимового періоду 2025/26 року була розпочата ще у травні 2025, "що дозволило завчасно сформувати перелік пріоритетних робіт, визначити потреби в ресурсах та забезпечити контроль за їх виконанням".

Відповідь Луганської ОВА на запит Телеграфу про підготовку до блекаутів
Відповідь Луганської ОВА на запит "Телеграфу" про підготовку до блекаутів

Скільки грошей витратила Луганщина на підготовку до блекаутів

Як зазначено у відповіді, на підготовку до можливих тривалих відключень електропостачання скерували 486 266 грн з місцевих бюджетів. Витратили їх на придбання засобів автономного енергозабезпечення, освітлення та обігріву. Проте інші витрати на підготовку до осінньо-зимового періоду 2025/26 перевищили 4,4 млн гривень.

"До них належать витрати на закупівлю пального, технічне обслуговування та ремонт наявного енергогенеруючого обладнання, модернізацію інфраструктури, підключення та налаштування резервних систем, а також інші необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи критично важливих об’єктів", — йдеться у відповіді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Луганською область у 2025 році керували одразу два очільники. Сума їхнього посадового окладу менша, аніж в частини голів інших областей.

#Луганська область #Електроенергія #Блекаут