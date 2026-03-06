5% області під контролем, але "готові до блекаутів": на що насправді витратили кошти на Луганщині

Підготовка до блекаутів в регіоні коштувала мільйони гривень

Луганська область — готова до блекаутів. Через цю заяву ОВА в лютому зчинився справжній скандал. Все тому, що лише 5% області під контролем України. Однак ситуація не настільки проста.

Що потрібно знати:

В заяві ОВА йшлося про релоковані установи Луганщини, які працюють у різних регіонах України

Серед них гуманітарні хаби для ВПО, які під час блекаутів працювали як "Пункти незламності"

Загальні витрати на підготовку до осінньо-зимового періоду перевищили 4,4 млн грн

"Телеграф" розбирався, куди йшли гроші на підготовку до блекаутів, як готувались та про яку суму в підсумку йдеться. Як стало відомо з відповіді Луганської ОВА на запит "Телеграфу", йшлося про підготовку до відключень електроенергії у релокованих закладах та установах Луганщини.

Зокрема, це 49 медичних закладів, 22 заклади соціальної сфери, чотири виші та Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Окрім цього громади Луганщини створили 37 гуманітарних хабів для переселенців в різних областях України.

Усі зазначені заклади є енергетично автономними, забезпечені альтернативними джерелами живлення, доступом до мережі Інтернет за технологією PON або через термінали Starlink. У період блекаутів згадані гуманітарні хаби працювали у форматі "Пунктів незламності". відповідь Луганської ОВА "Телеграфу"

Щодо того, чому про підготовку до блекаутів звітували у лютому, у Луганській ОВА зазначили, що підготовка до осінньо-зимового періоду 2025/26 року була розпочата ще у травні 2025, "що дозволило завчасно сформувати перелік пріоритетних робіт, визначити потреби в ресурсах та забезпечити контроль за їх виконанням".

Відповідь Луганської ОВА на запит "Телеграфу" про підготовку до блекаутів

Скільки грошей витратила Луганщина на підготовку до блекаутів

Як зазначено у відповіді, на підготовку до можливих тривалих відключень електропостачання скерували 486 266 грн з місцевих бюджетів. Витратили їх на придбання засобів автономного енергозабезпечення, освітлення та обігріву. Проте інші витрати на підготовку до осінньо-зимового періоду 2025/26 перевищили 4,4 млн гривень.

"До них належать витрати на закупівлю пального, технічне обслуговування та ремонт наявного енергогенеруючого обладнання, модернізацію інфраструктури, підключення та налаштування резервних систем, а також інші необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи критично важливих об’єктів", — йдеться у відповіді.

