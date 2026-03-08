Іран обирає нового лідера. Що про нього відомо та як відреагував Трамп

Керівництво Ірану побоюється, що дізнавшись ім'я нового лідера, Ізраїль та США його ліквідують

В Ірані відбулися вибори нового Верховного лідера замість загиблого аятоли Алі Хаменеї. Проте ім'я наступника глави ісламської республіки поки що не розголошується.

Іранське духовенство запевняє, що особа нового лідера заручилась підтримкою більшості делегатів. Про це пише The Guardian.

Що потрібно знати:

Ймовірне обрання нового лідера Ірану пройшло 8 березня

Президент США скептично ставиться до такого рішення

Головним кандидатом на цю посаду розглядався Маджтаба Хаменеї

Що відомо про обрання нового лідера Ірану

Нового верховного лідера Ірану обирали 88 священнослужителів, які входять до Асамблеї експертів – органу, відповідального за призначення найвищого духовного керівника країни. Більшість з них підтримали кандидатуру переможця.

"Найбільш підходящого кандидата, схваленого більшістю Асамблеї експертів, було визначено", – заявив член Асамблеї Мохсен Хейдарі.

Інший член органу Мохаммад Мехді Мірбагері, підтвердив, що лідера обрано. За його словами, "було досягнуто твердої думки, що відображає точку зору більшості".

Іранець з портретом Муджтаби Хаменеї

Своєю чергою, аятола Мохсен Хейдарі Алекасір припустив, що фігурою,обраною на посаду наступника Верховного лідера, найімовірніше, стане супротивник США та Заходу. Зокрема, та людина, проти якої виступає Дональд Трамп.

"Це хтось, кому протистоїть ворог, і хто, швидше за все, принесе користь Ірану та ісламу", – заявив Хейдарі Алекасір.

Муджтаба Хаменеї

Як відреагував Трамп

В інтерв'ю ABC News Президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення. в Іншому випадку, но нього може чекати сумна доля.

"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається", — сказав Трамп.

Він додав, що не хоче, щоб США довелося через п'ять років повернутися і знову робити те саме, що зараз (мабуть, ідеться про операцію США проти Ірану), або, що ще гірше, — допустити отримання ядерної зброї Тегераном.

Дональд Трамп

На запитання про те, чи готовий він затвердити кандидатуру людини, пов'язаної зі старим режимом, Трамп відповів, що для нього це не проблема. На його думку серед чих людей багато кандидатів.

"Я б погодився, щоб вибрати хорошого лідера, так я б погодився. Є безліч людей, які могли б підійти", — заявив президент США.

Також, за словами, Трампа, Іран планував "захопити весь Близький Схід". І ісламська республіка вже хотіла атакувати.

"Вони — паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати і захопити весь Близький Схід", — запевнив Трамп і додав, що виключає можливості відправки в Іран спецпризначенців для "конфіскації" наявного в країні збагаченого урану.

Майк Джонсон, Дональд Трамп, Марко Рубіо

Відкладені вибори

За інформацією The New York Times, саме син Алі Хаменеї, Моджтаба Хаменеї, названий головним кандидатом на посаду верховного лідера Ірану. Проте його призначення було відкладене з міркувань безпеки після погроз США та Ізраїлю, що новий аятола може стати мішенню після відразу після обрання.

Чи могли обрати Моджтабу Хаменеї новим лідером

Як повідомляв "Телеграф", ймовірний наступник Алі Хаменеї, Моджтаба міг постраждати внаслідок атаки Ізраїлю в суботу, 7 березня. Він вижив, але зазнав поранень. Водночас, достовірної інформації про те, наскільки важкі травми він міг отримати наразі немає.

Моджтаба Хаменеї

