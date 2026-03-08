Майже кілометр над рівнем моря: де знаходиться "АТБ" з найкращим краєвидом в Україні
Такий рекорд буде доволі складно подолати
У Карпатах розташований унікальний магазин мережі АТБ. Він знаходиться найвище серед усіх торгівельних точок компанії.
Рекордсмен розміщується на висоті 750 метрів над рівнем моря. Про це повідомляється на офіційній сторінці мережі в Facebook.
"АТБ №1249, що у с.Татарів — найвищий магазин мережі по відношенню до рівня моря", — зазначено у повідомленні.
Де знаходиться магазин
Маркет розміщений в селі Татарів Івано-Франківської області. На вулиці Незалежності, 101.
Що кажуть клієнти
За словами відвідувачів, це стандартний невеличкий магазин АТБ. Зручно розташований і вистачає місць для паркування. Але там не вистачає лавок та столиків. Проте майже все компенсується красою навколишньої природи.
Оформлення супермаркету нагадує європейський стиль. Великий вибір товарів, сучасне оформлення стелажів. Новий магазин з багатьма касами та можливістю оплати карткою. Є великі й маленькі візки для покупок. Широкий асортимент продуктів, фруктів і напоїв. Середнього розміру паркінг.
Варто зазначити, що деякі відвідувачі нарікали на великі черги на скасах. Дехто зіштовхнувся з неякісним обслуговуванням.
