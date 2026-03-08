Рус

Майже кілометр над рівнем моря: де знаходиться "АТБ" з найкращим краєвидом в Україні

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Автор
Маркет розташований в мальовничому місці Новина оновлена 08 березня 2026, 23:03
Маркет розташований в мальовничому місці. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий рекорд буде доволі складно подолати

У Карпатах розташований унікальний магазин мережі АТБ. Він знаходиться найвище серед усіх торгівельних точок компанії.

Рекордсмен розміщується на висоті 750 метрів над рівнем моря. Про це повідомляється на офіційній сторінці мережі в Facebook.

"АТБ №1249, що у с.Татарів — найвищий магазин мережі по відношенню до рівня моря", — зазначено у повідомленні.

Супермаркет АТБ в селі Татарів
Супермаркет АТБ в селі Татарів

Де знаходиться магазин

Маркет розміщений в селі Татарів Івано-Франківської області. На вулиці Незалежності, 101.

Що кажуть клієнти

За словами відвідувачів, це стандартний невеличкий магазин АТБ. Зручно розташований і вистачає місць для паркування. Але там не вистачає лавок та столиків. Проте майже все компенсується красою навколишньої природи.

@helenyurikina #атб #атбтатарів #атбкарпати #відпочинок #рекомендації #гарно#карпати #татарів #ліс ♬ оригінальний звук - ❤︎

Оформлення супермаркету нагадує європейський стиль. Великий вибір товарів, сучасне оформлення стелажів. Новий магазин з багатьма касами та можливістю оплати карткою. Є великі й маленькі візки для покупок. Широкий асортимент продуктів, фруктів і напоїв. Середнього розміру паркінг.

Відгук відвідувача маркету
Відгук відвідувача маркету
Відгук відвідувача маркету
Відгук відвідувача маркету

Варто зазначити, що деякі відвідувачі нарікали на великі черги на скасах. Дехто зіштовхнувся з неякісним обслуговуванням.

@aktoriav #рекомендации #буковель ♬ original sound - dodifyyy

Раніше "Телеграф" розповідав, що АТБ та Novus працюють в Єгипті. А також про те, чи справді вони наші та що там продають.

Теги:
#Рекорд #Магазин #Висота #АТБ #Івано-Франківській область