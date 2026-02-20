Довго носила ім’я радянського діяча. Як виглядає найкоротша вулиця Одеси

Зараз вона названа на честь відомого одеського благодійника

Чимало людей не знає, що в Одесі є одна з найкоротших вулиць України. Її довжина складає менше 300 м.

"Телеграф" розповість, де знаходиться ця вулиця Одеси та яку назву мала раніше. Зауважимо, що офіційно її довжина складає 275 метрів.

Найкоротшою вулицею Одеси називають вулицю Ямчитського, яка йде від Італійського бульвару до Штабного провулка. Її першою офіційною назвою було ім'я відомого російського революціонера Карпінського.

Він був учасником революції, радянським партійним і державним діячем, партійним літератором, пропагандистом, редактором багатьох періодичних видань. Створив кілька книг, брошур та статей з історії КПРС та СРСР про Леніна. Цікаво, що навіть свого сина він назвав Леном, на честь радянського вождя. Вулиця Карпінського мала таку назву з 1937 по 1995 роки.

Вулиця Ямчитського, Одеса. Фото: Вікіпедія

Уже в 1995 році вулицю назвали на честь відомого одеського благодійника Павла Захаровича Ямчитського. Він працював на посаді помічника секретаря Одеського комерційного суду.

Відомо, що Ямчитський заповів понад 500 тисяч рублів на будівництво будинків для здачі в оренду недорогих квартир і безкоштовної житлоплощі громадянам. Основна умова передачі коштів полягала в тому, що будинки перейдуть у невід’ємну приналежність до міста. В кінці XIX століття на вулиці на ці кошти було зведено житловий комплекс Павловських будинків дешевих квартир. Наразі збереглося 6 житлових будинків, збудованих на гроші Ямчитського.

