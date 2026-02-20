Готують "цифровий ГУЛАГ"? Аналітик пояснив нюанси з можливим продажем SIM-карт за паспортом

Експерт розповів, чи варто лякатися можливих нововведень

Росіяни використовують інтернет-зв'язок українських операторів для ураження об'єктів в тилу. Тож в Україні активно обговорюється обмеження продажу SIM-карт за паспортом.

Своєю думкою з цього приводу в коментарі "Телеграфу" поділився телеком-аналітик Олександр Глущенко .

Що треба знати:

Росіяни використовують український зв'язок для ударів по тилу

В Україні обговорюють продаж SIM-карт за паспортом

Ідентифікація абонентів допоможе швидко блокувати номери

Він зазначив, що зараз відбувається дискусія щодо ідентифікації абонентів. Якщо вашу картку використовують і ви її передали ворогу, то ви за це повинні нести відповідальність, вважає експерт. Тому що ви працюєте проти України та проти українського народу.

"Телефон з карткою можуть викрасти, але коли особа ідентифікована, то вона може звернутися до мобільного оператора і цю картку дуже швидко заблокувати. Коли люди на контракті, у них дуже складно вкрасти номер", – пояснив він.

Експерт додав, що схожа ідентифікація відбувається в банківському секторі, коли банк про клієнта знає все. Від нього вимагають купу документів, які підтверджують особистість.

Певні рішення, які допомагають убезпечити життя громадян, не завжди є комфортними, але якщо це зменшує кількість загиблих і знищення інфраструктури, то вони є результативними.

Олександр Глущенко

"У людей є певні побоювання із розряду, що я передаю мої персональні дані, їх можуть зламати, отримати до них доступ, передати третім особам. Ті ж самі дані знаходяться в зоні ризику та можуть витекти з будь-якої організації, яка у вас їх бере", – вважає Глущенко.

Він розповів, як спільно з одним із державних цифрових сервісів проводив експеримент. Після передачі даних банкам для перевірки щодо можливості отримання кредиту, йому почали телефонувати якісь кредитні установи та пропонувати займи.

"Всім критикам, які кажуть, що все погано, хтось побудує цифровий ГУЛАГ, ну і все інше, хочеться просто сказати: пропонуйте ваші рішення, тому що наразі є проблема, яку намагаються вирішити", – сказав телеком-аналітик.

Він нагадав, що Росія веде агресивну загарбницьку війну і цивільне населення для неї — це інструмент, який вона використовує.

У вересні 2025 року витік даних з "Дії" неабияк налякав українців. Адже говорили про "злив" бази з особистими даними: серії паспортів, номери телефонів, пошта та інше.