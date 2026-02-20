Молодша за нього на 17 років і народила трьох дітей. Що відомо про дружину Дмитра Гордона і як вона виглядає

Дмитро у шлюбі з Олесею понад 10 років

Відомий журналіст Дмитро Гордон, на якого Росія готувала замах, тричі був одружений і має сімох дітей. Дружину інтерв’юера звуть Олеся Бацман і вона молодша за нього на 17 років.

Що відомо:

Журналіст Дмитро Гордон має сімох дітей від трьох шлюбів

Дмитро разом з Олесею понад 10 років і у них троє спільних дочок

Олеся також працює журналістом та є головним редактором видання "ГОРДОН"

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Дмитра Гордона та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти їхнього особистого життя.

Як виглядає дружина Дмитра Гордона та ким працює

Дмитро Гордон вважає за краще не афішувати особисте життя, проте відомо, що з 2011 року він одружений із журналісткою Олесею Бацман. Вона народилася 3 жовтня 1984 року у Харкові та закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. Працювати почала ще з другого курсу — у харківській суспільно-політичній газеті "Время" та на телебаченні у програмі "Комендантська година".

Олеся Бацман у юності, Фото: alesiabatsman

Після четвертого курсу, 2006 року, Бацман приїхала до Києва, щоб взяти інтерв’ю у Савіка Шустера, Дмитра Гордона та Юрія Фальоси. У результаті усі троє запропонували їй співпрацю. Алеся погодилася працювати у Шустера, а у Гордона була позаштатним кореспондентом.

Олеся Бацман та Дмитро Гордон одружилися у 2011 році, Фото: alesiabatsman

Спочатку їх пов’язували виключно робочі стосунки, але згодом професійне спілкування переросло у роман. Про це Олеся розповіла у шоу "Оля+":

Це не було кохання з першого погляду ... З ним мені було дуже комфортно працювати. Якийсь час я гнала від себе будь-які думки про те, щоб ці стосунки перейшли з робочих у неробочі, бо мені не хотілося втрачати такого керівника та колегу. Не знаю, коли була іскра Олеся Бацман

Як виглядає дружина Дмитра Гордона, Фото: alesiabatsman

Незабаром Гордон зробив коханій пропозицію руки та серця. Деталей Олеся не стала розкривати, лише зазначила у програмі "Слава+", що романтичний момент стався вночі:

Це було дуже гарно, дуже яскраво. Тільки можу сказати, що це було десь о третій чи четвертій годині ночі. З одного боку, можна сказати, що це було очікувано, але ні – це було зовсім несподівано. дружина Дмитра Гордона

Дмитро Гордон та Олеся Бацман, Фото: alesiabatsman

Подружжя разом понад десять років і виховує трьох спільних дочок: Санту (2012 року народження), Алісу (2016 року) та Ліану (2019 року). При цьому журналіст має дітей від попередніх шлюбів — Ростислава, Дмитра, Єлизавету та Лева.

Дмитро Гордон із дружиною та дітьми, Фото: alesiabatsman

Зазначимо, що Олеся у 2017 році запустила авторську програму "Бацман Live" на телеканалі "NewsOne", а вже у вересні перейшла на канал "112 Україна". У лютому 2021 року ці телеканали припинили ефірне мовлення за указом президента Володимира Зеленського. Їхній контент був визнаний проросійським. І Бацман була серед тих, хто публічно підтримав їхнє блокування.

Олеся Бацман, Фото: alesiabatsman

Наразі дружина Дмитра Гордона продовжує кар’єру в журналістиці, вона є головним редактором видання "ГОРДОН", а також автором і ведучою YouTube-шоу "Гордон" та програми "Бацман".

Дружина Дмитра Гордона, Фото: alesiabatsman

