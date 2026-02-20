"Як тут спати?" Українка показала незвичайні вагони УЗ у Threads (фото)

Провідник допоміг жінці розібратися

Українку у мережі здивували напрочуд вузькі полиці у флагманському поїзді "Укрзалізниці". Жінка спочатку навіть не зрозуміла, як на них можна спати.

Відповідний пост користувачка опублікувала у Threads. За її словами, провідник допоміг розібратися та зробити полицю зручнішою.

Пасажирка розповіла, що їхала у флагманському поїзді, де вперше побачила дивні полиці. Вони складаються з трьох сидінь та досить вузькі, особливо якщо на них спати. Але виявляється, що у вагоні є спеціальний механізм, який робить полицю більшою. А точніше вона розкладається майже як звичайний диван.

Допис про незручні полиці у вагонах УЗ

Полиця у флагманському поїзді УЗ

Полиця у флагманському поїзді УЗ

Згодом у коментарях авторка допису додала, що їй таки вдалось розкласти полицю, у цьому допоміг провідник. Користувачі ж додали, що ці вагони мають чимало нововведень та "потаємних" комірок. Хтось писав, що стикався зі схожою ситуацією, але вихід все ж знайшов. Люди зазначали:

Якщо поставити подушку вертикально, то вона вміщається. Не видумуйте вже так.

Якщо ви натиснете на кнопку біля вікна, то ліжко опуститься.

Там ще купа ящичків у підголовнику, вішачки, полички. Посмикайте. Дуже цікаве це купе.

Я також спочатку не зрозуміла. Провідниця показала.

А коли в сидячому положенні, то ще є столик посередині, щоб не тягнутися до центрального.

Флагманський потяг "Укрзалізниці" — це поїзд преміум-класу, сформований з нових (після 2021) або модернізованих вагонів. Він вирізняється підвищеним комфортом, сучасним оснащенням (вакуумні туалети, кондиціонери, розетки/USB) та інклюзивністю.

