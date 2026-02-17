Солодощі з хробаками повертаються. Що особливого у новому батончику (фото)

Всього у двох містах продають делікатес

"Жуколад" знову продають в "Аврорі". Оновлений батончик випустили спеціально до Дня закоханих.

"Телеграф" розповість, що в ньому особливого. А також, де його купити в Україні.

Що відомо про новий "Жуколад"

У новій версії батончик отримав назву "Закоханий Жуколад" та змінив зовнішній вигляд. Тепер він вкритий яскраво-рожевою глазур’ю, а на самій плитці викарбувані об’ємні фігурки личинок.

Шоколад "Жуколад"

Всередині на споживачів чекає поєднання арахісової пасти, хрусткого тіста катаїфі та малини, яка додає десерту ягідної кислинки. Головна "фішка" залишилася незмінною — цілі смажені личинки зофобаса, які виразно видніються у розрізі батончика.

Враховуючи склад, до "Жуколада" слід ставитись обережно тим, у кого алергія на компоненти продукту. Калорійність батончика — 551 Ккал, тому тим, хто вирішив схуднути шляхом протеїну з жука, розраховувати на батончикову дієту не варто.

"Жуколад" — склад

шоколадна глазур,

арахісова начинка,

тісто катаїфі,

личинка зоофобуса смажена — лише 2% від обсягу.

Де купити "Жуколад"

Купити новинку можна в магазинах мережі "Аврора", де її ціна становить 69 гривень. Проте, як і минулого разу, товар з’являється партіями, що створює певний дефіцит. Знайти адресу магазину, де продають незвичний шоколад можна за посиланням.

Що пишуть люди про "Жуколад"

У соцмережі Threads користувачі активно обговорюють повернення десерту. Думки розділилися: одні в захваті від смаку, зазначаючи, що малина додає "яскраву родзинку", а інші нарікають на постійні "sold out" та неможливість знайти батончик у продажу.

Нагадаємо, що вперше "Жуколад" з’явився на полицях у жовтні минулого року і викликав справжній хорор серед покупців. Тоді батончик мав іншу начинку, але сама ідея вживання комах у їжу спровокувала бурхливі дискусії в українському суспільстві. Минулого разу його продавали за 49 грн.

Зауважимо, що резонанс був настільки великим, що журналіст Ігор Рець навіть спеціально для видання "Телеграф" провів дегустацію, щоб на власному досвіді перевірити, чи варто боятися смаженої личинки в шоколаді.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні почали продавати "фекальні" солодощі.