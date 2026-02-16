Галущенку оголосили підозру. Хто ще серед підозрюваних в справі "Мідас" (список)

У період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, злочинна організація отримала понад $112 млн від схем в енергетичному секторі

Колишнього міністра енергетики викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Йдеться про Германа Галущенка, який обіймав посаду у 2021-2025 роках, йому повідомили про підозру у рамках розслідування у справі "Мідас".

Що треба знати:

У неділю Галущенка затримали при спробі виїхати з України

Слідство встановило, що Галущенко був важливою ланкою у справі "Мідас"

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина ексміністра, перерахували понад $7,4 млн

Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій". Варто зазначити, що НАБУ не повідомляє імені підозрюваного, але зазначає, що він був міністром енергетики у 2021-2025 роках, а це — Галущенко.

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні

Оголошення про підозру Галущенку

Серед "інвесторів" фонду була і родина Германа Галущенка. Щоб приховати його участь, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду через купівлю його акцій. Учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

За даними слідства, у період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Кошти було легалізовано через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії, — повідомили в НАБУ

Зазначається, що частину цих грошей витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина Галущенка отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Як відомо, в ніч проти 15 лютого Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону. Галущенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Схема легалізації коштів, справа "Мідас"

Справа "Мідас" — хто ще отримав підозри

Галущенко фігурує у справі НАБУ під назвою "Мідас" — про масштабну корупцію у сфері енергетики, організатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч. 10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15% з кожного контрагента "Енергоатому".

Всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували, але, за даними ЗМІ, Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.

Як встановили ЗМІ, у розмовах фігурантів згадувалися й інші членів уряду: Герман Галущенко і Світлана Гринчук, а також Рустема Умєрова. Умєров і Галущенко ходили на допити.

Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Відомо, що Міндіч зараз перебуває на території Ізраїлю.

Як повідомляв "Телеграф", про те, чи планується екстрадиція фігурантів справи "Мідас", розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. За його словами, екстрадиційна процедура щодо фігурантів провадження вже запущена, однак є складною і тривалою.