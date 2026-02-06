Олімпіада-2026: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор в Італії (відео)

Пряма відеотрансляція церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

У п’ятницю, 6 лютого, в Італії стартують XXV Зимові Олімпійські ігри-2026. Урочиста церемонія пройде у Мілані, Предаццо, Лівіньо та Кортіна д’Ампеццо.

Що потрібно знати

На Олімпіаді розіграють 116 комплектів нагород

За медалі боротимуться 2871 спортсмен із 93 країн світу

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

У прямому етері в Україні церемонію відкриття Ігор в Італії покаже "Суспільне Спорт", а також YouTube-канал "Суспільне Спорт". Початок заходу о 21:00 за київським часом.

(Плеєр із трансляцією з’явиться у цій новині ближче до початку події).

Через напружений календар Ігор змагання на Олімпіаді вже тривають кілька днів, проте церемонія відкриття не втратила свого символічного значення. Основною фішкою заходу стануть дві чаші олімпійського вогню. Вони будуть запалені одночасно в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.