У Сільпо впали ціни на популярні продукти: що можна купити зараз з великою знижкою

За допомогою акцій можна серйозно заощаджувати

У супермаркетах "Сільпо" продовжуються знижки. Прямо зараз товари популярних брендів можна купити набагато дешевше.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 5 популярних продуктів можна зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 18 лютого (включно).

Цукерки Toffifee 125г. — 119 гривень замість 199 (знижка -40%)

Чіпси Lay’s 140г — 52 гривень замість 85 (знижка 38%)

Майонез Торчин – 54 гривні замість 77 (знижка 29%)

Гель для прання Persil – 299 гривень замість 689 (знижка 57%)

Форель Премія – 199 гривень замість 349 (знижка 45%)

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

