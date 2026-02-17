Рус

У Сільпо впали ціни на популярні продукти: що можна купити зараз з великою знижкою

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знижки в Сільпо
Знижки в Сільпо. Фото Колаж "Телеграфу"

За допомогою акцій можна серйозно заощаджувати

У супермаркетах "Сільпо" продовжуються знижки. Прямо зараз товари популярних брендів можна купити набагато дешевше.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 5 популярних продуктів можна зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 18 лютого (включно).

  • Цукерки Toffifee 125г. — 119 гривень замість 199 (знижка -40%)
  • Чіпси Lay’s 140г — 52 гривень замість 85 (знижка 38%)
  • Майонез Торчин – 54 гривні замість 77 (знижка 29%)
  • Гель для прання Persil – 299 гривень замість 689 (знижка 57%)
  • Форель Премія – 199 гривень замість 349 (знижка 45%)

Чому на товари з’являються знижки

  • Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
  • Для залучення більшої кількості покупців;
  • У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.

Теги:
#Акції #Знижки #Сільпо