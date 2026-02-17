У Сільпо впали ціни на популярні продукти: що можна купити зараз з великою знижкою
-
-
За допомогою акцій можна серйозно заощаджувати
У супермаркетах "Сільпо" продовжуються знижки. Прямо зараз товари популярних брендів можна купити набагато дешевше.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 5 популярних продуктів можна зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 18 лютого (включно).
- Цукерки Toffifee 125г. — 119 гривень замість 199 (знижка -40%)
- Чіпси Lay’s 140г — 52 гривень замість 85 (знижка 38%)
- Майонез Торчин – 54 гривні замість 77 (знижка 29%)
- Гель для прання Persil – 299 гривень замість 689 (знижка 57%)
- Форель Премія – 199 гривень замість 349 (знижка 45%)
Чому на товари з’являються знижки
- Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
- Для залучення більшої кількості покупців;
- У рамках сезонних розпродажів;
Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.