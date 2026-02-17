Армія РФ отримала наказ "захопити" понад 10 населених пунктів до 24 лютого - військовий назвав перелік

Росія вже розписала, де саме хоче "помахати прапором"

Російське командування наказало своїм підрозділам до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення — встановити прапори і зробити відеофіксацію більш ніж у 10 українських населених пунктах.

Про це "Телеграфу" розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин.

Навіщо Росія посилає солдатів із прапорами у села, де їх чекають ЗСУ

Владислав Волошин

"За даними нашої розвідки, російське командування віддало розпорядження своїм підрозділам, щоб вони до 24 лютого поставили прапори і зафіксували на відео чи фото "захоплення" більше 10 населених пунктів", — повідомив Волошин.

"У списку — Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, навіть Тернувате і Придорожнє (тут їхні прапори вже чіпляли)", — каже Волошин.

У які населені пункти росіяни хочуть увійти до 26 лютого 2026 року

Зона — кордон Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. Вони не мають завдання захопити. Їхнє завдання — зайти, сфотографуватись, і піти, щоб було відеопідтвердження. Мета — мати сильніші позиції на переговорах щодо закінчення війни.

Ця тактика вже отримала назву. "Флаговтики" — коли російські бійці заходять у населений пункт, швидко знімають відео з прапором і йдуть — або їх знищують. Головне завдання — не закріпитися, а показати картинку.

