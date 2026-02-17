Рус

Армія РФ отримала наказ "захопити" понад 10 населених пунктів до 24 лютого - військовий назвав перелік

Ірина Мазуренко ,
Ситуація на фронті у лютому 2026 року Новина оновлена 17 лютого 2026, 16:51
Ситуація на фронті у лютому 2026 року. Фото Колаж, "Телеграф"

Росія вже розписала, де саме хоче "помахати прапором"

Російське командування наказало своїм підрозділам до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення — встановити прапори і зробити відеофіксацію більш ніж у 10 українських населених пунктах.

Про це "Телеграфу" розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин.

Волошин
Владислав Волошин

"За даними нашої розвідки, російське командування віддало розпорядження своїм підрозділам, щоб вони до 24 лютого поставили прапори і зафіксували на відео чи фото "захоплення" більше 10 населених пунктів", — повідомив Волошин.

"У списку — Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, навіть Тернувате і Придорожнє (тут їхні прапори вже чіпляли)", — каже Волошин.

У які населені пункти росіяни хочуть увійти до 26 лютого 2026 року

Зона — кордон Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. Вони не мають завдання захопити. Їхнє завдання — зайти, сфотографуватись, і піти, щоб було відеопідтвердження. Мета — мати сильніші позиції на переговорах щодо закінчення війни.

Ця тактика вже отримала назву. "Флаговтики" — коли російські бійці заходять у населений пункт, швидко знімають відео з прапором і йдуть — або їх знищують. Головне завдання — не закріпитися, а показати картинку.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що ситуація на фронті почала змінюватися. Один із командирів 3-го корпусу розповів про великі проблеми росіян.

