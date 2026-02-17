Два шлюби — два сини: що відомо про дітей нардепа Тищенка

Своїх дітей нардеп показує вкрай рідко

Народний депутат України, ресторатор і колишній телеведучий Микола Тищенко — батько двох дітей від різних шлюбів. У 2023 році він розлучився з третьою другою дружиною Аллою Барановською, яка народила йому другого сина.

Що варто знати

Політик Микола Тищенко має двох синів від різних дружин

21-річний син Данило від першого шлюбу уникає медійності та забороняє батькові публікувати свої фото у соцмережах

Після семи років шлюбу Тищенко розлучився з Аллою Барановською, яка тепер самостійно виховує їхнього спільного 9-річного сина Давида

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про синів Миколи Тищенка. Вони народилися з різницею у 10 років.

Син Тищенка Данило

Від першого шлюбу у Тищенка народився син Данило. Його матір’ю є Лариса Тищенко — про неї в публічному просторі небагато інформації, адже вона не належить до медійних персон і не веде активного публічного життя. Відомо, що цей шлюб тривав недовго, а після розлучення син залишився з матір’ю. Сам політик не коментує стосунки з першою родиною.

Микола Тищенко з сином Данилом. Фото: інстаграм Миколи Тищенка

В мережі є кілька Данила з батьком — тоді йому було 14 років. Відомо, що зараз юнаку 21 рік і він не дозволяє татові викладати свої знімки у соцмережі.

Микола Тищенко з сином Данилом. Фото: інстаграм Миколи Тищенка

Микола Тищенко з двома синами. Фото: інстаграм Миколи Тищенка

Син Тищенка Давид

Другий син — Давид — народився у шлюбі з Аллою Барановською. Вони одружилися у 2016 році, а вже у 2017-му стали батьками. Екскохана нардепа — підприємниця та блогерка, засновниця бренду жіночого одягу, активно веде соцмережі й часто публікувала сімейні фото.

Микола Тищенко з колишньою дружиною та сином Давидом. Фото: instagram.com/allabonya

У медіа саме цей шлюб був публічним — пара з’являлася разом на заходах, ділилася подробицями сімейного життя, а Тищенко неодноразово називав дружину своєю підтримкою.

Микола Тищенко, Алла Барановська та їхній спільний син Давид. Фото: instagram.com/allabonya

У 2023 році стало відомо про розлучення пари. Після цього Барановська зосередилася на бізнесі та вихованні сина, а спільні публікації з політиком зникли з її сторінок. Востаннє вона публікувала фото спільної з Тищенком дитини навесні 2025-го, у день народження хлопчика, коли йому виповнилося 9 років.

Син Миколи Тищенка Давид. Фото: instagram.com/allabonya

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину тренера збірної Реброва. Пара виховує трьох синів, наймолодший з яких з’явився на світ восени 2025 року.