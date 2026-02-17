Менше, ніж Кличко: скільки заробив голова Київської ОВА за 2025 рік (документ)

Дані про щомісячні виплати були надані за офіційним запитом

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у 2025 році отримував щомісячну заробітну плату від 20 тисяч до більш ніж 100 тисяч гривень.

Що потрібно знати:

Микола Калашник, голова Київської ОВА, отримував зарплату з березня по листопад 2025 року

Щомісяця з нарахованої суми віднімали податки, тому фактична виплата була меншою

У середньому, щомісячні виплати після податків становили близько 90 тис. грн.

Про це "Телеграфу" повідомили у Київській ОВА у відповідь на відповідний запит. Там розповіли про розмір заробітної плати міського голови та суму фактичних виплат за поточний рік.

Згідно з офіційними даними, 2025 року Калашник отримував зарплату на своїй посаді з березня, тобто протягом 10 місяців. До цього він був тимчасово виконуючим обов’язки. Загалом сума становила понад 832 тисячі гривень.

Березень:

Усього нараховано – 27 040,61 грн.

Отримано після оподаткування – 20 821,27 грн

Квітень:

Усього нараховано – 113 570,55 грн.

Отримано після оподаткування – 84 449,32 грн

Травень:

Усього нараховано -87 759,06 грн.

Отримано після оподаткування – 64 574,48 грн

Червень:

Усього нараховано -113 570,55 грн.

Отримано після оподаткування – 84 449,32 грн

Липень:

Усього нараховано -155 284,95 грн.

Отримано після оподаткування – 116 569,41 грн

Серпень:

Усього нараховано -121 405,50 грн.

Отримано після оподаткування – 90 482,24 грн

Вересень:

Усього нараховано -121 429,49 грн.

Отримано після оподаткування – 90 500,71 грн.

Жовтень:

Усього нараховано -121 405,50 грн.

Отримано після оподаткування – 90 482,24 грн

Листопад:

Усього нараховано -121 405,53 грн.

Отримано після оподаткування – 90 482,26 грн.

Зарплата Миколи Калашника

Зазначимо, що нещодавно "Телеграфу" стала відома заробітна плата мера Києва Віталія Кличка. 2025 року він отримав майже 1,5 мільйона гривень нарахувань. Основна частина суми — річний оклад, який перевищив мільйон, проте на руки після вирахування податків мер отримав трохи більше 1,1 мільйона гривень. Крім окладу, до доходу входять відрядні, відпускні, компенсації за невикористану відпустку, лікарняні та інші виплати.

Водночас начальнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченка за 2025 рік було нараховано понад 1,5 мільйона зарплати (1 539 167,22 грн.), проте після вирахування податків, які перевищили 350 тисяч (354 008,49 грн.), на руки йому виплачено 1,8 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харківській ОВА розкрили доходи Олега Синегубова.