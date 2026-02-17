Делегації не приїдуть додому з пустими руками: Кулеба спрогнозував результати переговорів у Женеві

Він також розповів, які сигнали сторони надішлють США

В Женеві триває черговий раунд переговорів про припинення війни. Він анонсований на два дні — 17 та 18 лютого, делегації працюватимуть над безпековими та гуманітарними питаннями.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба України розповів, чого варто чекати після цієї зустрічі та які "успіхи" Росія та Україна продемонструють вдома.

За його прогнозом, учасники заявлять, що все було конструктивно, змістовно, коректно. В найкращому випадку буде оголошення про обмін полоненими, але далі треба буде готуватися до наступного раунду перемовин.

Дипломат також поділився думкою, що активізація настане наприкінці температурної зими – напочатку весни.

"Успіх, який ми продемонструємо американцям: "Ви бачите, що ваше посередництво є вирішальним для того, щоб хоча б щось відбувалося", – додав він.

Росіяни покажуть всередині своєї країни, що їхня позиція тверда, вони не відступають і з їхньою думкою мають рахуватися.

"А в той час, як вони продовжують свої наступальні дії, на їхню думку, успішні, сигнал американцям буде такий самий, як від України", – резюмував Кулеба.

