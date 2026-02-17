Народила від знаменитого француза. Як виглядають чоловік і дочка тенісистки Еліни Світоліної

Пара зіграла весілля після двох років стосунків

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка щоразу обіграє суперниць-путіністок, одружена з французом і виховує трирічну доньку. "Телеграф" зібрав головне про особисте життя 31-річної спортсменки.

Що потрібно знати:

Чоловік Еліни Світоліної — французький тенісист Гаель Монфіс

Пара зіграла весілля у 2021 році після двох років стосунків

Подружжя виховує дочку з незвичайним ім’ям Скай

16 липня 2021 року спортсменка вийшла заміж за свого французького колегу по корту Гаеля Монфіса, який на 8 років старший від дружини-українки. Зустрічатися пара розпочала у 2019 році, а про свої заручини вони повідомили на початку квітня 2021-го. Відомо, що весільна церемонія Еліни та Гаеля відбулася у мальовничому місті Ньйон у Швейцарії, у вузькому колі близьких людей.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Гаель Монфіс народився у Парижі. Його батько Руфін родом із Гваделупи, а мати Сільвет — із Мартиніки, заморських департаментів Франції у Карибському морі. За свою кар’єру французький тенісист завоював 13 титулів ATP Tour і підіймався на шостий рядок світового рейтингу, що стало його найкращим досягненням.

15 жовтня 2022 у пари народилася дочка, яку назвали незвичайним ім’ям — Скай (Skai). Сім’я проживає у Монако, виховує малечу, при цьому Світоліна успішно повернулася до професійного тенісу після народження дитини.

У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6:00 ранку. Еліна була сильною та сміливою. Я не можу передати, наскільки вдячний своїй дружині та Богові за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса Скай Гаель Монфіс

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Монфіс став головною підтримкою для коханої. Хоча він не робить гучних політичних заяв про війну, француз допомагає Еліні у благодійних ініціативах.

Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс. Ми зібрали гроші для фонду Еліни та України перед US Open-2023 у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тож я завжди готовий їй допомогти Гаель Монфіс

У мережі Еліна нерідко ділиться фото зі своїми близькими, проте, як виглядає її єдина дочка — тримає у секреті.

Раніше ми розповідали про родину футболіста Андрія Шевченка. "Телеграф" писав, як зараз виглядає його дружина-американка Крістен Пазік.