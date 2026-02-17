Народила від знаменитого француза. Як виглядають чоловік і дочка тенісистки Еліни Світоліної
Пара зіграла весілля після двох років стосунків
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка щоразу обіграє суперниць-путіністок, одружена з французом і виховує трирічну доньку. "Телеграф" зібрав головне про особисте життя 31-річної спортсменки.
- Чоловік Еліни Світоліної — французький тенісист Гаель Монфіс
- Пара зіграла весілля у 2021 році після двох років стосунків
- Подружжя виховує дочку з незвичайним ім’ям Скай
16 липня 2021 року спортсменка вийшла заміж за свого французького колегу по корту Гаеля Монфіса, який на 8 років старший від дружини-українки. Зустрічатися пара розпочала у 2019 році, а про свої заручини вони повідомили на початку квітня 2021-го. Відомо, що весільна церемонія Еліни та Гаеля відбулася у мальовничому місті Ньйон у Швейцарії, у вузькому колі близьких людей.
Гаель Монфіс народився у Парижі. Його батько Руфін родом із Гваделупи, а мати Сільвет — із Мартиніки, заморських департаментів Франції у Карибському морі. За свою кар’єру французький тенісист завоював 13 титулів ATP Tour і підіймався на шостий рядок світового рейтингу, що стало його найкращим досягненням.
15 жовтня 2022 у пари народилася дочка, яку назвали незвичайним ім’ям — Скай (Skai). Сім’я проживає у Монако, виховує малечу, при цьому Світоліна успішно повернулася до професійного тенісу після народження дитини.
У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6:00 ранку. Еліна була сильною та сміливою. Я не можу передати, наскільки вдячний своїй дружині та Богові за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса Скай
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Монфіс став головною підтримкою для коханої. Хоча він не робить гучних політичних заяв про війну, француз допомагає Еліні у благодійних ініціативах.
Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс. Ми зібрали гроші для фонду Еліни та України перед US Open-2023 у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тож я завжди готовий їй допомогти
У мережі Еліна нерідко ділиться фото зі своїми близькими, проте, як виглядає її єдина дочка — тримає у секреті.
