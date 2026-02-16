До мінус 50%: у "Сільпо" обвалились ціни на сир, масло та молоко
Найбільше здешевшав сир
У мережі супермаркетів "Сільпо" стартували вигідні знижки на молочну продукцію. Покупці можуть придбати популярні товари зі знижками до 50%.
Серед продуктів є сири, масло, молоко та кисломолочка. Детальніше про це написав "Телеграф".
Серед продуктів є:
- сир "Грана Падано" (90 грамів) доступний за 109 гривень замість 199 гривень;
- вершкове масло "Молокія" 82% (180 грамів) можна взяти за 74,99 гривні. Подешевшало на 55,01 гривні;
- кисломолочний сир "Ферма" 9% (350 грамів) подешевшав до 74,90 гривень (-34%)
- сметана "Ферма" 15% (300 грамів) коштує 44,99 гривні замість 66,99 гривень;
- сир Galbani Mascarpone (250 грамів) – 149 гривень. Ціна впала на 100 гривень;
- сир Гауда 48% – 29,90 гривень (за 100 грамів). Економія до 30 гривень;
- бринза Premialle (180 грамів) – 58,99 гривні (-37%);
- молоко ультрапастеризоване "Премія" 2,5% можна придбати за 37,99 гривні, тобто на 23 гривні дешевше.
- шоколадне масло "Ферма" (180 грамів) — 90,90 гривень по знижці, а без неї — 144,0 гривень;
- йогурт Lekker з манго та маракуєю (125 грамів) — 33,99 гривні замість 65,49 гривні.
