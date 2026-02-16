Таємниці "бункерного" сімейства: що відомо про всіх дітей Путіна і де вони зараз

Молодші сини диктатора від Кабаєвої зростають у повній ізоляції

Особисте життя президента РФ Володимир Путін десятиліттями залишається однією з найзакритіших тем у російській політиці. Кремль уникає публічних розмов про родину, а будь-які деталі про дітей з’являються переважно завдяки журналістським розслідуванням. Від публіки своїх нащадків диктатор ретельно приховує.

Що варто знати

Дорослі доньки Путіна займаються наукою та керують великими інвестиційними фондами в РФ

Існують дані про існування таємної родини з Аліною Кабаєвою, чиї сини живуть у повній ізоляції під охороною спецслужб у закритій резиденції

Ймовірна позашлюбна донька диктатора від Світлани Кривоногих мешкає в Парижі, займається мистецтвом і публічно висловлює антивоєнну позицію

Офіційний шлюб і доньки Путіна

У 1983 році Путін одружився з Людмилою Путіна (у дівоцтві Шкребньова). У цьому шлюбі, ймовірно, народилися дві доньки — Марія Воронцова (1985 р.н) та Катерина Тихонова (1986 р.н). Дітей диктатор показував ще на початку кар'єри, але надалі нічого не розповідав про них у ЗМІ.

Володимир Путін у молодості з доньками. Фото: Getty Images

Марія Воронцова. Фото: росЗМІ

Марія, за даними розслідувань, займається ендокринологією та працювала в російських наукових установах. Зокрема, має науковий ступінь кандидата медичних наук та є доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ. Згідно з чутками, Воронцова є радницею Путіна з генної інженерії.

Марія Воронцова. Фото: росЗМІ

Видання Reuters і Bloomberg Катерину Тихонову назвали донькою Путіна у 2015 році. Вона нібито є директоркою фонду "Національний інтелектуальний розвиток". Також Катерина — кандидатка фізико-математичних наук і керує інвестиційними проєктами, зокрема через фонд "Іннопрактика". У 2022 році вона була призначена співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП).

Катерина Тихонова. Фото: скріншот з відео

Також відомо, що Катерина вийшла заміж за сина російського мільйонера Кирила Шамалова, якого вважають давнім соратником Путіна. У середині 1990-х Шамалов разом із майбутнім президентом РФ створив дачний кооператив "Озеро" поблизу Санкт-Петербурга. Після того як Путін очолив країну, чимало учасників цього об’єднання отримали впливові позиції в органах влади та великому бізнесі Росії.

Катерина Тихонов та Кирило Шамалов. Фото: istories.media

"Секретні" позашлюбні діти Путіна

Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва — таємна дружина глави Кремля. Російська влада ці припущення системно заперечувала, однак низка західних таблоїдів і розслідувальних видань писали про можливих спільних дітей.

Сини Путіна. Фото: росЗМІ

Як пише видання NewsХ, ймовірні сини Кабаєвої та Путіна — Іван та Володимир — повністю ізольовані від інших дітей. Вони мешкають у закритому комплексі поблизу резиденції на Валдаї, куди неможливо потрапити без пропуску, під посиленою охороною ФСО і навчаються вдома. Діти пересуваються лише на приватних літаках, яхтах та бронепоїздах. Хлопчики вивчають іноземні мови, зокрема китайську, англійську та німецьку.

Резиденція Путіна у Валдаї. Фото: росЗМІ

Спільна донька зі Світланою Кривоногих

За даними журналістських розслідувань роман між диктатором і російською інвесторкою міг розпочатися наприкінці 1990-х або на початку 2000-х років у Санкт-Петербурзі. Після народження доньки у 2003 році Кривоногих суттєво покращила свій фінансовий стан і стала власницею часток у великих активах. Прямих доказів батьківства Путіна немає, а офіційного підтвердження цих припущень з боку Кремля не було.

Світлана Кривоногих. Фото: проект

Однак у грудні 2025 року Лізу (їхню спільну доньку) зловили у Парижі, де вона мешкає з лютого 2022 року. Дівчина працює у картинній галереї та не підтверджує, але й прямо не заперечує припущення про своє походження. Проте вона помітно схожа на російського диктатора зовнішньо.

Під час спілкування з пресою в Парижі вона уникала чітких відповідей щодо батьківства. Проте дівчина нібито бере участь у мистецьких проєктах, зокрема пов’язаних з антивоєнною тематикою, і публічно висловлювала жаль через події в Україні.

Донька Путіна Ліза Розова. Фото: росЗМІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ще одну таємну неповнолітню коханку Путіна. Із нею диктатор зраджував Кабаєву.