Таємниці "бункерного" сімейства: що відомо про всіх дітей Путіна і де вони зараз
Молодші сини диктатора від Кабаєвої зростають у повній ізоляції
Особисте життя президента РФ Володимир Путін десятиліттями залишається однією з найзакритіших тем у російській політиці. Кремль уникає публічних розмов про родину, а будь-які деталі про дітей з’являються переважно завдяки журналістським розслідуванням. Від публіки своїх нащадків диктатор ретельно приховує.
Що варто знати
- Дорослі доньки Путіна займаються наукою та керують великими інвестиційними фондами в РФ
- Існують дані про існування таємної родини з Аліною Кабаєвою, чиї сини живуть у повній ізоляції під охороною спецслужб у закритій резиденції
- Ймовірна позашлюбна донька диктатора від Світлани Кривоногих мешкає в Парижі, займається мистецтвом і публічно висловлює антивоєнну позицію
Офіційний шлюб і доньки Путіна
У 1983 році Путін одружився з Людмилою Путіна (у дівоцтві Шкребньова). У цьому шлюбі, ймовірно, народилися дві доньки — Марія Воронцова (1985 р.н) та Катерина Тихонова (1986 р.н). Дітей диктатор показував ще на початку кар'єри, але надалі нічого не розповідав про них у ЗМІ.
Марія, за даними розслідувань, займається ендокринологією та працювала в російських наукових установах. Зокрема, має науковий ступінь кандидата медичних наук та є доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ. Згідно з чутками, Воронцова є радницею Путіна з генної інженерії.
Видання Reuters і Bloomberg Катерину Тихонову назвали донькою Путіна у 2015 році. Вона нібито є директоркою фонду "Національний інтелектуальний розвиток". Також Катерина — кандидатка фізико-математичних наук і керує інвестиційними проєктами, зокрема через фонд "Іннопрактика". У 2022 році вона була призначена співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП).
Також відомо, що Катерина вийшла заміж за сина російського мільйонера Кирила Шамалова, якого вважають давнім соратником Путіна. У середині 1990-х Шамалов разом із майбутнім президентом РФ створив дачний кооператив "Озеро" поблизу Санкт-Петербурга. Після того як Путін очолив країну, чимало учасників цього об’єднання отримали впливові позиції в органах влади та великому бізнесі Росії.
"Секретні" позашлюбні діти Путіна
Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва — таємна дружина глави Кремля. Російська влада ці припущення системно заперечувала, однак низка західних таблоїдів і розслідувальних видань писали про можливих спільних дітей.
Як пише видання NewsХ, ймовірні сини Кабаєвої та Путіна — Іван та Володимир — повністю ізольовані від інших дітей. Вони мешкають у закритому комплексі поблизу резиденції на Валдаї, куди неможливо потрапити без пропуску, під посиленою охороною ФСО і навчаються вдома. Діти пересуваються лише на приватних літаках, яхтах та бронепоїздах. Хлопчики вивчають іноземні мови, зокрема китайську, англійську та німецьку.
Спільна донька зі Світланою Кривоногих
За даними журналістських розслідувань роман між диктатором і російською інвесторкою міг розпочатися наприкінці 1990-х або на початку 2000-х років у Санкт-Петербурзі. Після народження доньки у 2003 році Кривоногих суттєво покращила свій фінансовий стан і стала власницею часток у великих активах. Прямих доказів батьківства Путіна немає, а офіційного підтвердження цих припущень з боку Кремля не було.
Однак у грудні 2025 року Лізу (їхню спільну доньку) зловили у Парижі, де вона мешкає з лютого 2022 року. Дівчина працює у картинній галереї та не підтверджує, але й прямо не заперечує припущення про своє походження. Проте вона помітно схожа на російського диктатора зовнішньо.
Під час спілкування з пресою в Парижі вона уникала чітких відповідей щодо батьківства. Проте дівчина нібито бере участь у мистецьких проєктах, зокрема пов’язаних з антивоєнною тематикою, і публічно висловлювала жаль через події в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ще одну таємну неповнолітню коханку Путіна. Із нею диктатор зраджував Кабаєву.