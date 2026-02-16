Естонський парламент першим ратифікував участь у запуску Спецтрибуналу, — Олена Кондратюк

Віцеспікерка подякувала спікеру Рійгікогу за історичне рішення

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася у Таллінні зі спікером парламенту Естонії Лаурі Хуссаром. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України

"Вдячна особисто пану спікеру та парламенту Естонії за історичне рішення, ухвалене 11 лютого — ратифікацію часткової угоди Ради Європи про створення Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", — зазначила Олена Кондратюк.

Фото: Riigikogu

Вона наголосила, що Естонія стала першою країною, яка офіційно долучилася до керівного комітету Спецтрибуналу, що має забезпечити початок його реальної діяльності.

"Дуже важливо, щоби відповідальність Росії за злочини проти України не була забута. Агресор має понести справедливе покарання. Ми переконуємо наших партнерів наслідувати приклад Естонії та якомога швидше ухвалити аналогічні рішення", — підкреслив своєю чергою спікер Рійгікогу Лаурі Хуссар.

Як зауважила віцеспікерка, подібні угоди мають ратифікувати парламенти всіх країн, що виявили бажання приєднатися до Спецтрибуналу. Таким чином країни підтверджують свої юридичні, організаційні та фінансові зобов’язання участі в його роботі. У січні цього року Євросоюз також виділив перші 10 мільйонів євро на функціонування Спецтрибуналу.

Фото: Riigikogu

"Розраховуємо, що лідерство та приклад Естонії спонукатиме інші країни ЄС оперативно ратифікувати відповідні угоди. Говоритиму про це під час запланованих зустрічей з керівництвом парламентів Фінляндії та Латвії", — наголосила Олена Кондратюк.

Під час розмови сторони також відзначили створення парламентом Естонії Комітету з розслідування діяльності впливу Росії. Зокрема джерел і механізмів російського фінансування, зв’язків РФ із публічним сектором та пов’язаних загроз національній безпеці.

"Україна має значний досвід протидії російським операціям впливу, дезінформації і пропаганді. Ми готові ділитися цим досвідом, інформацією та бути надійним партнером Естонії в цій сфері", — акцентувала віцеспікерка Олена Кондратюк.