Рус

Знаки згори: 4 прикмети, що ви звернули в житті не туди

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прикмети, що настав час щось змінювати
Прикмети, що настав час щось змінювати

Якщо кудись подівся гаманець або відчуваєте незрозумілу тривогу — всесвіт може вам так на щось натякати

Життя людини — переплетення величезної кількості доріг, і від правильності вибору залежить те, наскільки повним і щасливим буде його існування. Але як вибрати, куди йти, де вчитися, куди поїхати і з ким жити? Езотерики переконані, що найкращий для вас шлях можуть підказати 4 прикмети.

Знак згори чи поцілунок долі — так називають миті, які спрямовують людину на її, тільки її шлях. І не думайте, що це буде легкий дотик по плечу із зазначенням напряму. Іноді знаком долі стає справжній стусан по м’якому місцю.

Отже, 4 прикмети долі

Випадковості невипадкові

Втрачені ключі чи квитки – знак, що туди вам не треба. Навпаки, слідкуйте за "відчиненими дверима", за тими подіями, які відкривають вам інші дороги.

Дуже дивні збіги

Забуте минуле у вигляді людей або паперів раптом з’являється у вашому житті. Або старий борг треба повернути, щоб рухатися далі, або розвернутися і згадати, що було незаслужено забуто.

Слідкуйте за своїм внутрішнім станом

Найвірніші підказки усередині нас. Підсвідомість завжди все знає, треба лише уважно відстежувати свій стан, настрій. Внутрішній спокій означає все добре, а якщо з незрозумілих причин ви хвилюєтеся, всередині холодно і страшно, зупиніться і подумайте, що не так.

Хвороба

Якщо ви довгий час не хочете зупинитися і слідуєте неправильним шляхом, організму нічого не залишається, окрім як зупинити вас кардинальним способом. І чим раніше ви замислитеся і шукатимете інші життєві варіанти, тим легшою буде недуга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за якими прикметами можна впізнати сильного ясновидця.

Теги:
#Народні прикмети