"Від автора "Путін вже помер". Новий прогноз Гордона насмішив українців

Нова заява пролунала на тлі майбутніх переговорів Женеві

Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон переконаний, що війна в Україні не закінчиться ніколи, навіть попри мирні переговори та зустрічі лідерів. Наразі він не бачить ніяких передумов до миру з Росією.

Про це Гордон заявив в інтерв'ю журналісту та телеведучому Василю Голованову. Ці гучні слова Гордона не залишились без уваги користувачів у мережі, адже він неодноразово робив прогнози щодо війни.

"Вам не сподобається ця відповідь, але я скажу. Чисто за моїми відчуттями — війна не закінчиться ніколи", — наголосив журналіст.

Він в інтерв'ю додав, що такі висновки зробив, виходячи з сучасної ситуації, а також розмови з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Зауважимо, що гучна заява Гордона пролунала всього за два дні до переговорів України, США та Росії в Женеві. За 2026 рік зустріч делегацій буде вже третім раундом щодо завершення війни в Україні.

Це також відмітили й користувачі в коментарях. Вони ще згадали, що Гордон в принципі любить робити прогнози щодо війни та її завершення, але ще жоден не справдився. Як до прикладу, що війна закінчиться у грудні 2025 року чи наприкінці 2024 року.

Люди в коментарях писали:

Вже нового року мала закінчитись, тепер ніколи.

Від автора "Путін вже помер".

Чуйка Гордона звичайно ніколи не підводила.

Цей пророк вже говорив про закінчення війни в 2024, а тепер триндить про її вічність?

В лисину напекло?

Напередодні дня перемовин всі хочуть трохи попіаритись.

Гордон ще живий?

Значить вже скоро… його прогнози завжди навпаки.

