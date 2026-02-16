Рус

"Від автора "Путін вже помер". Новий прогноз Гордона насмішив українців

Тетяна Крутякова
Дмитро Гордон Новина оновлена 16 лютого 2026, 17:08
Дмитро Гордон. Фото Колаж, "Телеграф"

Нова заява пролунала на тлі майбутніх переговорів Женеві

Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон переконаний, що війна в Україні не закінчиться ніколи, навіть попри мирні переговори та зустрічі лідерів. Наразі він не бачить ніяких передумов до миру з Росією.

Про це Гордон заявив в інтерв'ю журналісту та телеведучому Василю Голованову. Ці гучні слова Гордона не залишились без уваги користувачів у мережі, адже він неодноразово робив прогнози щодо війни.

"Вам не сподобається ця відповідь, але я скажу. Чисто за моїми відчуттями — війна не закінчиться ніколи", — наголосив журналіст.

Він в інтерв'ю додав, що такі висновки зробив, виходячи з сучасної ситуації, а також розмови з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Зауважимо, що гучна заява Гордона пролунала всього за два дні до переговорів України, США та Росії в Женеві. За 2026 рік зустріч делегацій буде вже третім раундом щодо завершення війни в Україні.

Це також відмітили й користувачі в коментарях. Вони ще згадали, що Гордон в принципі любить робити прогнози щодо війни та її завершення, але ще жоден не справдився. Як до прикладу, що війна закінчиться у грудні 2025 року чи наприкінці 2024 року.

Люди в коментарях писали:

  • Вже нового року мала закінчитись, тепер ніколи.
  • Від автора "Путін вже помер".
  • Чуйка Гордона звичайно ніколи не підводила.
  • Цей пророк вже говорив про закінчення війни в 2024, а тепер триндить про її вічність?
  • В лисину напекло?
  • Напередодні дня перемовин всі хочуть трохи попіаритись.
  • Гордон ще живий?
  • Значить вже скоро… його прогнози завжди навпаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змусить Росію припинити війну до літа цього року.

