"Від автора "Путін вже помер". Новий прогноз Гордона насмішив українців

Нова заява пролунала на тлі майбутніх переговорів Женеві
Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон переконаний, що війна в Україні не закінчиться ніколи, навіть попри мирні переговори та зустрічі лідерів. Наразі він не бачить ніяких передумов до миру з Росією.
Про це Гордон заявив в інтерв'ю журналісту та телеведучому Василю Голованову. Ці гучні слова Гордона не залишились без уваги користувачів у мережі, адже він неодноразово робив прогнози щодо війни.
"Вам не сподобається ця відповідь, але я скажу. Чисто за моїми відчуттями — війна не закінчиться ніколи", — наголосив журналіст.
Він в інтерв'ю додав, що такі висновки зробив, виходячи з сучасної ситуації, а також розмови з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
Зауважимо, що гучна заява Гордона пролунала всього за два дні до переговорів України, США та Росії в Женеві. За 2026 рік зустріч делегацій буде вже третім раундом щодо завершення війни в Україні.
Це також відмітили й користувачі в коментарях. Вони ще згадали, що Гордон в принципі любить робити прогнози щодо війни та її завершення, але ще жоден не справдився. Як до прикладу, що війна закінчиться у грудні 2025 року чи наприкінці 2024 року.
Люди в коментарях писали:
- Вже нового року мала закінчитись, тепер ніколи.
- Від автора "Путін вже помер".
- Чуйка Гордона звичайно ніколи не підводила.
- Цей пророк вже говорив про закінчення війни в 2024, а тепер триндить про її вічність?
- В лисину напекло?
- Напередодні дня перемовин всі хочуть трохи попіаритись.
- Гордон ще живий?
- Значить вже скоро… його прогнози завжди навпаки.
