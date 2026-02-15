Менше, ніж у Ткаченка: стала відома реальна зарплата мера Києва

Віталій Кличко отримав понад 100 тисяч гривень виплат на відрядження

Мер Києва Віталій Кличко заробив за 2025 рік майже 1,5 мільйона гривень. Його зарплата за рік майже на сотню тисяч не дотягнула до доходу очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Про це свідчить офіційна відповідь КМДА на запит "Телеграфа".

У документі йдеться, що лише річний оклад Кличка становив понад мільйон (1 070 859,10 грн). Крім того, міський голова отримав понад 100 тисяч виплат на відрядження (114 073,23 грн).

Щодо відпустки, Кличку було нараховано 35 тисяч із лишком відпускних, а компенсація за невикористану відпустку перевищила суму в 50 тисяч (відповідно 35 855,08 грн та 53 883,20 грн).

Також меру столиці з міського бюджету було сплачено лікарняний у розмірі майже 10 тисяч (9 644,25 грн). Трохи більше ніж 160 тисяч склали інші виплати (160 628,84 грн), суть яких у КМДА не розкривають.

Загальна сума нарахувань становила майже 1,5 мільйона гривень (1 444 943,70 грн), проте після стягнення податків, які перевищили 300 тисяч (332 337,07 грн), на руки йому виплачено 1 112 606,63 грн.

Хто такий Віталій Кличко

Віталій Кличко народився у Киргизстані 19 липня 1971 року. Був одним із найвідоміших професійних боксерів у суперважкій вазі, багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC, WBO та інших.

Здобув вищу освіту в галузі педагогіки та спортивних наук та захистив кандидатську дисертацію за методикою відбору боксерів; також має ступінь магістра з управління соціальним розвитком.

Займає свою посаду з 5 червня 2014 року і є одним мерів, які найдовше керували столицею. Він також довго очолював Київську міську державну адміністрацію.

Віталій Кличко

Висловлювання мера Києва нерідко перетворюються на меми. Мабуть, найвідомішим з них є таке: "А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити".

Варто зазначити, що Київ, інфраструктура якого сильно постраждала через постійні обстріли росіян, і до війни не був зразком у сфері житлово-комунальних послуг.

Окрім катастрофи з енергопостачанням та опаленням, останнім часом постала "нова" проблема – Київ не чистять від снігу та льоду. У цьому Кличко звинуватив керівників районів, яких особисто призначає президент, і поскаржився, що не може навіть винести догану.