Знижки не нижче 50%: на яких 10 товарах в "Сільпо" можна значно заощадити
Найбільша різниця в ціні склала на туалетний папір
У мережі супермаркетів "Сільпо" діють вигідні знижки на популярні товари для дому та продукти харчування. Покупцям пропонують знижки від 50% на всі 10 товарів.
Місцями українцям вдасться зекономити аж 420 гривень. "Телеграф" зробив список зі 5 побутових товарів та 5 продуктів.
Серед них:
- Вологі серветки Smile Baby, які зараз коштують 39,99 грн замість 82,99 грн. Економія становить 43 грн;
- Мило для рук Frosch продають за 84,99 грн замість 174 грн – дешевше на 89,01 грн;
- Туалетний папір Zewa Deluxe можна купити за 79,99 грн замість 179 грн, що дозволяє заощадити 99,01 грн;
- Велика упаковка паперу Nua обійдеться у 379 грн замість 799 грн – різниця сягає 420 грн;
- Рукав для запікання "Фрекен Бок" подешевшав із 70,99 грн до 34,99 грн, що на 36 грн менше;
- Приправа "Мексиканські крильця" пропонують за 19,99 грн замість 45,19 грн (економія 25,20 грн);
- Печиво савоярді можна придбати за 69,99 грн замість 139 грн, заощадивши 69,01 грн;
- Соус "Український твіст" коштує 34,99 грн замість 75,49 грн – дешевше на 40,50 грн;
- Сир Гауда продають за 29,90 грн замість 59,90 грн, що дозволяє зберегти 30 грн;
- Кавовий напій Jacobs Irish coffee подешевшав із 309 грн до 154 грн – економія становить 155 грн.
