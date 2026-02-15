Знижки не нижче 50%: на яких 10 товарах в "Сільпо" можна значно заощадити

Найбільша різниця в ціні склала на туалетний папір

У мережі супермаркетів "Сільпо" діють вигідні знижки на популярні товари для дому та продукти харчування. Покупцям пропонують знижки від 50% на всі 10 товарів.

Місцями українцям вдасться зекономити аж 420 гривень. "Телеграф" зробив список зі 5 побутових товарів та 5 продуктів.

Серед них:

Вологі серветки Smile Baby , які зараз коштують 39,99 грн замість 82,99 грн. Економія становить 43 грн;

, які зараз коштують 39,99 грн замість 82,99 грн. Економія становить 43 грн; Мило для рук Frosch продають за 84,99 грн замість 174 грн – дешевше на 89,01 грн;

продають за 84,99 грн замість 174 грн – дешевше на 89,01 грн; Туалетний папір Zewa Delux e можна купити за 79,99 грн замість 179 грн, що дозволяє заощадити 99,01 грн;

e можна купити за 79,99 грн замість 179 грн, що дозволяє заощадити 99,01 грн; Велика упаковка паперу Nua обійдеться у 379 грн замість 799 грн – різниця сягає 420 грн;

обійдеться у 379 грн замість 799 грн – різниця сягає 420 грн; Рукав для запікання "Фрекен Бок" подешевшав із 70,99 грн до 34,99 грн, що на 36 грн менше;

подешевшав із 70,99 грн до 34,99 грн, що на 36 грн менше; Приправа "Мексиканські крильця" пропонують за 19,99 грн замість 45,19 грн (економія 25,20 грн);

пропонують за 19,99 грн замість 45,19 грн (економія 25,20 грн); Печиво савоярді можна придбати за 69,99 грн замість 139 грн, заощадивши 69,01 грн;

можна придбати за 69,99 грн замість 139 грн, заощадивши 69,01 грн; Соус "Український твіст" коштує 34,99 грн замість 75,49 грн – дешевше на 40,50 грн;

коштує 34,99 грн замість 75,49 грн – дешевше на 40,50 грн; Сир Гауда продають за 29,90 грн замість 59,90 грн, що дозволяє зберегти 30 грн;

продають за 29,90 грн замість 59,90 грн, що дозволяє зберегти 30 грн; Кавовий напій Jacobs Irish coffee подешевшав із 309 грн до 154 грн – економія становить 155 грн.

Значні знижки на популярні продукти та товари в "Сільпо". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Сільпо" впала ціна на популярний продукт. Там він коштує набагато дешевше, аніж в інших магазинах.