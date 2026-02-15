У "Сільпо" мегазнижки на популярні продукти та товари: що можна урвати по акції

Акційні ціни доступні протягом обмеженого часу

У мережі супермаркетів "Сільпо" діють акції на деякі товари. Покупцям пропонують суттєву економію до 52% на продукти харчування, делікатеси, молочну продукцію, морепродукти, фрукти, а також товари для дому та посуду.

Що потрібно знати:

Акція на більшість товарів триватиме до 18 лютого, але є винятки

Найбільше знижено ціну на набір посуду

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 10 популярних продуктів можна зараз придбати дешевше. Акція на більшість представлених нижче товарів діятиме до 18 лютого. Однак на окремі продукти знижки збережуться до 4 березня.

Ікра лососева "Спецпосол Форель" (90 г) — 424,00 грн замість 569,00 грн (знижка — 25%)

— 424,00 грн замість 569,00 грн (знижка — 25%) Мімоза букет — 279,00 грн замість 399,00 грн (знижка — 30%)

— 279,00 грн замість 399,00 грн (знижка — 30%) Набір посуду Pepper Sunny Chef (10 предметів, PR-2502) — 2499,00 грн замість 5199,00 грн (знижка — 52%). Акція до 15 лютого

— 2499,00 грн замість 5199,00 грн (знижка — 52%). Букет тюльпанів (5 шт) — 279,00 грн замість 349,00 грн (знижка — 20%)

— 279,00 грн замість 349,00 грн (знижка — 20%) Апельсин (100 г) – 10,47 грн замість 11,90 грн (знижка – 12%)

– 10,47 грн замість 11,90 грн (знижка – 12%) Кролик, стегно (100 г) – 35,91 грн замість 39,90 грн (знижка – 10%)

– 35,91 грн замість 39,90 грн (знижка – 10%) Суміш рослинно-вершкова "Тульчинка" 72,5% (180 г) – 46,90 грн замість 59,99 грн (знижка – 22%). Акція до 4 березня

– 46,90 грн замість 59,99 грн (знижка – 22%). Млинці на молоці з маком (100 г) – 30,51 грн замість 35,90 грн (знижка – 15%)

– 30,51 грн замість 35,90 грн (знижка – 15%) Кальмар сушено-солоний, кільця (100 г) – 118,92 грн замість 139,90 грн (знижка – 15%)

– 118,92 грн замість 139,90 грн (знижка – 15%) Кефір "Ферма" по-фермерськи 2,5% (840 г) — 53,90 грн замість 67,99 грн (знижка — 21%). Акція до 4 березня

Знижки в "Сільпо" у лютому 2026 року. Скріншот: silpo.ua

Знижки в "Сільпо" у лютому 2026 року. Скріншот: silpo.ua

Чому продукти продають із знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Сільпо" впала ціна на популярний продукт. Він коштує набагато дешевше, ніж у інших магазинах.