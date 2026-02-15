В "АТБ" молоко коштує вдвічі дешевше: в інших магазинах цінник вище на 50 грн

На заощаджені кошти можна купити ще одну пляшку

В "АТБ" регулярно пропонують популярні продукти за цінами, нижчими, ніж у будь-якому іншому супермаркеті країни, і серед них – молоко від знаного українського виробника.

Наразі продукт можна придбати зі знижкою у 22%, тобто можна ще більше зекономити. Детальніше про це написав "Телеграф".

За акцією у 22% молоко "Ферма", 840 грамів пляшка, коштує 47,90 гривень, тоді як його звичайний цінник становить 61,90 гривень. Різниця у вартості складає 14 гривень.

Вартість молока в магазині. Фото: скріншот з АТБ

Якщо порівнювати цінники в інших супермаркетах, то в "АТБ" цей товар коштує найдешевше. Незначно вартість коливається в "Сільпо" — від 53,90 до 63,99 гривні, "Auchan" — 62,80 гривень, "Metro" — 64,48 гривні та "Novus" — 64,99 гривні. Але у "EkoMarket" українці під час покупки віддадуть найбільше — 99,90 гривень.

Тож, різниця становить 52 гривні. В "АТБ" на таку суму можна придбати дві пляшки.

Порівняння цін на молоко. Фото: скріншот з gotoshop

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у відомому магазині впала ціна на популярне масло. В інших місцях воно коштує на 110 гривень дорожче.