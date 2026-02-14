Паніка передчасна? Чи справді Зеленський попередив про новий масований обстріл України

Росія обстрілює Україну незалежно від слів президента

Промова Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції викликала чималий ажіотаж. Серед причин — вирвана з конктексту фраза про можливий масований удар за 1-2 дні.

Президент України під час промови наголосив, що одна з найгірших речей — чути від командувача Повітряних сил, що відбивати можливу атаку росіян немає чим. Саме продовженням цієї думки була фраза: "Бо ці підрозділи використали свої ракети для зупинки російських ударів, поповнення не було, а розвідка каже, що новий масований удар може бути за 1-2 дні".

Зеленський наголосив, що іноді українські оборонці отримують нові ракети для ППО безпосередньо перед ударами росіян.

Однак частина телеграм-каналів підхопили неповну цитату і видали її за попередження про ракетний обстріл від президента.

Цитату президента перетворили на залякування

Важливо зауважити — Росія обстрілює Україну незалежно від слів українського президента або ж повідомлень розвідки, які тільки дають уявлення про можливі дії ворога. Ризик є постійно, тож варто дослухатися до попереджень про тривогу від Повітряних сил.

