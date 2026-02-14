"Він не цар". Зеленський потролив Путіна на Мюнхенській конференції: головні заяви (відео)
Дісталось й прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до підписання мирної угоди, але якщо це насправді закінчить війну. За його словами, лідер Росії Володимир Путін — не цар, яким себе вважає, а раб.
Про це голова Держави заявив на полях Мюнхенської конференції. "Телеграф" зібрав головні тези з промови лідера України.
Головні заяви Зеленського:
- Путін може вважати себе царем, але він раб цієї війни. Голова РФ більше радиться з царем Петром і імператрицею Катериною про територіальні завоювання, ніж з ким-небудь із живих людей про реальне життя.
- Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну.
- 56 солдатів — це ціна, яку РФ платить за кожен кілометр окупованої української землі на Донеччині. Кожного місяця Росія мобілізує близько 40 тисяч людей.
- Немає жодної країни Європи, яка змогла б захиститися, покладаючись лише на власні технології та кошти.
- Немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари. Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО.
- Одна з найгірших речей, яку може почути лідер, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи ППО пусті. Ракети ППО, які були нам поставлені в неділю, були використані вже в четвер.
- Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт. Він повинен думати як нарощувати армію.
- Українська армія — найсильніша в Європі, тому тримати її поза НАТО просто нерозумно.
- Путін сподівається повторити Мюнхен — не Мюнхен 2007 року, коли говорили про поділ Європи, а Мюнхен 1938 року, коли попередній Путін почав ділити Європу насправді.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський говорить про вибори та територіальні поступки Кремлю.