"Він не цар". Зеленський потролив Путіна на Мюнхенській конференції: головні заяви (відео)

Дісталось й прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до підписання мирної угоди, але якщо це насправді закінчить війну. За його словами, лідер Росії Володимир Путін — не цар, яким себе вважає, а раб.

Про це голова Держави заявив на полях Мюнхенської конференції. "Телеграф" зібрав головні тези з промови лідера України.

Головні заяви Зеленського:

Путін може вважати себе царем, але він раб цієї війни . Голова РФ більше радиться з царем Петром і імператрицею Катериною про територіальні завоювання, ніж з ким-небудь із живих людей про реальне життя.

. Голова РФ більше радиться з царем Петром і імператрицею Катериною про територіальні завоювання, ніж з ким-небудь із живих людей про реальне життя. Ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можна закінчити цю війну.

56 солдатів — це ціна, яку РФ платить за кожен кілометр окупованої української землі на Донеччині. Кожного місяця Росія мобілізує близько 40 тисяч людей.

Немає жодної країни Європи, яка змогла б захиститися, покладаючись лише на власні технології та кошти.

Немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари . Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО.

. Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО. Одна з найгірших речей, яку може почути лідер, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи ППО пусті . Ракети ППО, які були нам поставлені в неділю, були використані вже в четвер.

. Ракети ППО, які були нам поставлені в неділю, були використані вже в четвер. Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт . Він повинен думати як нарощувати армію.

. Він повинен думати як нарощувати армію. Українська армія — найсильніша в Європі , тому тримати її поза НАТО просто нерозумно.

, тому тримати її поза НАТО просто нерозумно. Путін сподівається повторити Мюнхен — не Мюнхен 2007 року, коли говорили про поділ Європи, а Мюнхен 1938 року, коли попередній Путін почав ділити Європу насправді.

