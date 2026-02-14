Не стійте в чергах. Чим можна замінити букет квітів у День закоханих

Є кілька сучасних та корисних альтернатив

На свята чимало українців стикаються не тільки з підвищеними цінами на квіти, а й з великими чергами у квіткові. Саме тому дедалі більше людей обирають альтернативу букетам.

"Телеграф" розповість, чим можна замінити живі квіти та чи дійсно це допоможе зекономити. Зауважимо, що невеликий букетик на День закоханих чи 8 березня може влетіти в копієчку.

Детальніше читайте у матеріалі

Однією з цікавих альтернатив квітам може стати мило, але не звичайне як з продуктового магазину. Йдеться про натуральне домашнє мило у формі квітів чи тваринок. Зазвичай вартість такої троянди сягає 400-800 грн. Але її перевага в тому, що вона не в'яне та має приємний аромат.

Букет з мила. Фото: відкриті джерела

Невеликі букети з сухоцвітів також набули популярності. Їхня вартість стартує від 500 гривень. Виглядають вони стильно і сучасно. Ці композиції можуть стояти роками та не осипатись за правильного догляду, а деякі рослини тривалий час радуватимуть приємним ароматом.

Букет з сухоцвітів. Фото: "Телеграф"

Солодкі букети з цукерок – ще один тренд останніх років. Їх складають із популярних цукерок типу Rafaello або Ferrero Rocher, оформляють у вигляді квітів і продають за ціною від 600 до 1500 гривень. Такий подарунок можна не тільки милуватися, але й з'їсти. Також можна замовити букет з зефіру, він виглядає майже як справжній, але смак врази кращий за магазинні солодощі.

Букети з зефіру. Фото: відкриті джерела

Класичним варіантом для тих, хто не любить живі квіти чи не хоче купувати букет, є квіти в горщиках. Орхідеї, антуріуми або спатифілуми коштують від 400 до 1200 гривень і будуть радувати значно довше, ніж зрізані квіти. Це практичний і водночас романтичний подарунок.

