Не влітку: коли графіки відключень стануть легшими

Деякі об'єкти треба відновляти кілька років

Ситуація в енергетиці наразі викликає чимало питань в українців. Регулярні російські обстріли завдали великих збитків, однак багатьох: цікавить, коли графіки відключень стануть легшими та чи взагалі можливо це.

Що треба знати:

Найбільше навантаження на мережу взимку

Влітку АЕС увійдуть в стан планового ремонту

Відновлення енергетики потребує кілька років

Про це генеральним директором компанії YASNO Сергій Коваленко розповів у відео Bihus.Info. За його словами, взимку йде пікове навантаження на мережу.

Тому, коли температура нормалізується, навантаження знизиться. Адже відповідно знизиться й споживання електроенергії. Українці поступово виключатимуть обігрівачі, котельні перестануть працювати. В цей момент мережа відчує полегшення.

"Не слід забувати й про альтернативні джерела. Сонячні станції почнуть працювати краще і їхня генерація збільшиться", — каже енергетик.

Коваленко додає, що це буде якраз період весни. Але влітку споживання електрики зросте — люди вмикатимуть кондиціонери, охолоджувальні пристрої. До того ж АЕС увійдуть у стан ремонтів, що знизить рівень генераційних потужностей. Тобто виходить, що легше з графіками стане, але ймовірніше тільки навесні.

Водночас Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, додає, що російські обстріли вноситимуть свої корективи в стан енергетики. Адже десь потужності відновлюватимуться, а десь — їх руйнуватиме ворог.

"Серйозні проєкти відновлення — це реалізація 3-4 роки. 4-5 років піде на те, щоб побудувати потужності, які Києву зараз потрібні. Тому зараз буде йти операційне відновлення всього, що можна відновити і побудова там, де можна встигнути. Себто фокусування там, де можна встигнути до наступної зими", — каже експерт.

За його словами, тут не йдеться про комфортні умови чи 100% забезпечення. Тут йдеться про те, щоб українці мали світло хоча б 10-12 годин навіть в морози.

